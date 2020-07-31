في أول أيام عيد الأضحى.. أردني يضحي بشقيقاته الثلاث بكل هدوء أعصاب في جريمة هزت الأردن!

أقدم شاب أردني على قتل شقيقاته الثلاث بعمان، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جريمة هزت الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن ثلاث شقيقات قتلن بأعيرة نارية أطلقها شقيقهن الأكبر.

وأضاف الناطق، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء، حول قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقه بعد خلافات بينهما، لكنه أصاب شقيقاته الثلاث اللواتي تواجدن في المكان، بحسب مانقلت وكالة رؤيا الأردنية.

وتم نقل الفتيات الثلاث إلى المستشفى، ولكن مالبثن حتى فارقن الحياة، وتم فتح تحقيق في الحادثة، والبحث عن مُطلق النار.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتغليظ العقوبات لمنع حدوث مثل هذه الجرائم.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أثارت قصة مقتل الفتاة أحلام الأردنية على يد والدها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ “صرخات أحلام” قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجا في الأردن على “تويتر”.

ونفذ أب جريمة قتل مروعة بحق ابنته أحلام، إذ حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة، على مرأى سكان المنطقة.

وما إن انتشر الخبر بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غربي العاصمة عمان، حتى عجت مواقع التواصل بالمطالبة بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة.

وتصدر وسم #صرخات_أحلام ترند الأردن، وكتب مغرد: “في ساعة متأخرة من ليل الجمعة فوجئنا بفتاة تركض صارخة في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، ويلحقها أبوها ويحطم رأسها بحجر، ثم جلس جوارها يشرب كأساً من الشاي.