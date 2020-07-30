هل جرى محاولة اغتيال نجل حسن نصر الله في بغداد.. هذا ما جرى في منطقة الجادرية قبل أسابيع

علق نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، جواد، على الأنباء التي جرى تداولها مؤخراً بشأن نجاته من محاولة اغتيال قبل عدة أسابيع في العاصمة العراقية “بغداد”، نافياً تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وقال جواد نصر الله، في تغريدة له على “تويتر” رصدتها “وطن”: “تدرج الأحداث التي تعمد اذيال الأمريكي ومواقعه ذكرها حتى الوصول إلى خبر محاولة الاغتيال يدل على الإفلاس الأمريكي الصهيوني وتفاهة ما ينشرون والناشرون”.

وأضاف نصر الله: “خبر النجاة من محاولة القتل هي أمانيهم لا غير، وسبحان الله صدف التوافق مع المنجمين، شغل ساذج كله ولا يستحق أكثر من هذا”.

تدرج الاحداث التي تعمد اذيال الامريكي ومواقعه ذكرها حتى الوصول الى خبر محاولة الإغتيال يدل على الافلاس الأمريكي الصهيوني وتفاهة ما ينشرون والناشرون. وخبر النجاة من محاولة القتل هي أمانيهم لاغير . وسبحان الله صدف التوافق مع المنجمين!!!! شغل ساذج كله ولا يستحق اكثر من هذا. — جواد نصرالله (@mohammadjdns) July 30, 2020

يأتي ذلك، رداً على الأنباء التي تحدثت عن تعرض موكب نجل حسن نصر الله لإطلاق نار من سيارة كانت تلاحقه في منطقة الجادرية، حيث ذكرت تلك الأنباء أن جواد نصرالله سافر منذ 3 أسابيع إلى طهران حاملاً رسالة خاصة من والده إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحسب الأنباء المتداولة، فإنه بسبب الاختراقات الكبيرة للأجهزة الاستخبارية الأمريكية والإسرائيلية، طلب قائد “فيلق القدس” الفريق الركن إسماعيل قآني من حسن نصرالله ألا ينقل أي رسائل حسّاسة للقيادة الإيرانية إلا عبر أشخاص يثق بهم.

وأشارت إلى أن نجل الأمين العام لحزب الله التقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين قبل أن يسافر إلى العراق لنقل رسالة من والده إلى قادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، وكذلك لزيارة كربلاء والنجف ومحاولة لقاء المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.

الجدير ذكره، أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت اسم محمد جواد حسن نصرالله (30 عاماً) على لائحة الإرهاب، وهو متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية.

وجواد هو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، ويعدّ جواد قائداً بارزاً في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، ويتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس.