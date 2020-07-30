“شاهد” نشميات أردنيات بـ”100 راجل” خرجن إلى شوارع العاصمة يطالبن بثورة نسوية غصباً عن الذكورية!

اعتصمت مجموعة من النساء الأردنيات في إحدى المحافظات الأردنية، احتجاجاً على الجرائم الأخيرة التي شهدها الشارع الأردني، من قتل واعتداء على النساء على خلفيات أسرية واجتماعية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله للاعتصام ورصدته “وطن”، احتجاج السيدات الأردنيات، وهتافهم ضد الوضع الثقافي والفكري والاجتماعي بالبلاد.

وردد المتظاهرات خلال اعتصامهن: “بدنا ثورة نسوية، غصب عن الذكورية، بدنا ثورة نسوية، بدنا ثورة فكرية”.

1- نساء الاردن 🇯🇴

#صرخات_الاردنيات

"بدنا ثوره نسويه، غصباً عن الذكوريه" pic.twitter.com/T5mtEJnyI7 — You can call me kiwi (@fraagwon) July 29, 2020

فيما أظهر مقطع فيديو آخر حول نفس المظاهرات، هتاف مجموعة من السيدات حول نفس القضية مرددات: “عم يستنى التفاصيل، صوتي عالي وصوتي حر، والتعنيف ما بيمر، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”.

وكانت قد انطلقت في الأردن قبل عدة أيام حملة الكترونية احتجاجاً على استمرار جرائم قتل النساء بذرائع مختلفة.

وتصدرت عديد من التغريدات ومقاطع الفيديو موقع التواصل الاجتماعي بتويتر، في تلك الحملة الغاضبة ضد جرائم قتل النساء المستمرة، والتي كان آخرها قضية مقتل شابة تدعى “أحلام” على يد والدها في منطقة صافوط بالأردن.

وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” قالت بأنه ومنذ 2020، شهدت المملكة الأردنية 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء، مبيّنة بأن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 17 بالمائة مقارنة من ذات الفترة من عام 2019.

وأشارت الجمعية إلى أن فترة الحجر المنزلي شهدت 4 جرائم قتل أسرية بحق النساء، مقابل 5 جرائم لذات الفترة من عام 2019.