“شاهد” نشميات أردنيات بـ”100 راجل” خرجن إلى شوارع العاصمة يطالبن بثورة نسوية غصباً عن الذكورية!

اعتصمت مجموعة من النساء الأردنيات في إحدى المحافظات الأردنية، احتجاجاً على الجرائم الأخيرة التي شهدها الشارع الأردني، من قتل واعتداء على النساء على خلفيات أسرية واجتماعية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله للاعتصام ورصدته “وطن”، احتجاج السيدات الأردنيات، وهتافهم ضد الوضع الثقافي والفكري والاجتماعي بالبلاد.

وردد المتظاهرات خلال اعتصامهن: “بدنا ثورة نسوية، غصب عن الذكورية، بدنا ثورة نسوية، بدنا ثورة فكرية”.

