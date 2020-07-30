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“أخي مشتاق للدجاج المحشي”.. “شاهد” ماذا فعل مصري “قليل أصل” مع طلبة كويتيين وكاد أن يدمر حياتهم!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطلبة كويتيين يدرسون بالقاهرة، كادوا أن يقعوا في جريمة حيازة مواد مُخدرة بسبب زميلهم المصري.

 

ويظهر في المقطع المتداول، الذي رصدته “وطن”، شاب كويتي يقوم بإفراغ دجاجة مما حُشي داخلها، ويقول: “انظروا، المصري أخبرنا أن نُوصل لشقيقه دجاجاً محشياً، انظروا ماذا وجدنا داخلها، كان سيضيعنا”.

 

واستعرض الشاب كميات حبوب مُخدرة كبيرة كانت محشية داخل الدجاجتين، شاكرين الله أنهم تمكنوا من اكتشافها قبل السفر، وإلا كانوا سيقضون ما تبقى من عمرهم وراء قضبان السجن.

 

وأثار المقطع جدلاً جديداً حول سلوك المصريين وعلاقة الكويتيين المتوترة بهم، بسبب مواقف مُشابهة، ودعوا الطُلاب الكويتيين إلى الحذر من حمل شيء يُرسله المصريين معهم إلى البلاد، لأن القانون لن يتهاون ولن يُصدق أنهم ضحية أفعال المصريين.

 

كما طالبوا بالقبض على شقيقه في الكويت، والذي رجحوا أنه يقوم بتوزيع هذه الحبوب والاتجار بها، وطالبوا أيضاً السفارة الكويتية بمصر، أن تُنبه على المغتربين وتُحذرهم من هذه التصرفات الخارجة من أشخاص بدون ذمة أو ضمير.

 

وتعد مصر الوجهة الرئيسية للطلبة والطالبات المبتعثين الكويت، ويتصدر الطلبة الكويتيين القائمة من حيث أعداد الطلبة العرب، إذ يمثلون نحو أكثر من 20 ألف طالبا حسب تصريحات للسفير الكويتي بالقاهرة .

 

وفي ظل الظروف الصحية التي تعيشها البلاد والإجراءات الاحترازية من تفشي مرض فيروس كورونا المستجد، كانت  سفارة الكويت في القاهرة قد دعت الكويتيين الموجودين في مصر إلى التواصل معها، لتنظيم عودتهم إلى البلد في أسرع وقت ممكن، كما  تتخذ الجهات الكويتية المعنية إجراءاتها الاحترازية تحسبا لأي ضرر ربما يلحق بأبنائها.

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