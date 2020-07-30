“أخي مشتاق للدجاج المحشي”.. “شاهد” ماذا فعل مصري “قليل أصل” مع طلبة كويتيين وكاد أن يدمر حياتهم!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطلبة كويتيين يدرسون بالقاهرة، كادوا أن يقعوا في جريمة حيازة مواد مُخدرة بسبب زميلهم المصري.

ويظهر في المقطع المتداول، الذي رصدته “وطن”، شاب كويتي يقوم بإفراغ دجاجة مما حُشي داخلها، ويقول: “انظروا، المصري أخبرنا أن نُوصل لشقيقه دجاجاً محشياً، انظروا ماذا وجدنا داخلها، كان سيضيعنا”.

طلبه كويتين يدرسون في القاهره يبون يرجعون الكويت رفيجهم المصري يبي طرش معاهم دياي حق اخوه شوفوا شنو مطرش ؟ pic.twitter.com/bfIadToZxk — مهد الذهب / الامر كله لله ﷻ (@Q8Q100) July 29, 2020

واستعرض الشاب كميات حبوب مُخدرة كبيرة كانت محشية داخل الدجاجتين، شاكرين الله أنهم تمكنوا من اكتشافها قبل السفر، وإلا كانوا سيقضون ما تبقى من عمرهم وراء قضبان السجن.

وأثار المقطع جدلاً جديداً حول سلوك المصريين وعلاقة الكويتيين المتوترة بهم، بسبب مواقف مُشابهة، ودعوا الطُلاب الكويتيين إلى الحذر من حمل شيء يُرسله المصريين معهم إلى البلاد، لأن القانون لن يتهاون ولن يُصدق أنهم ضحية أفعال المصريين.

نقول لطلبة الكويت بمصر ديروا بالكم تأخذون أي شي مهما كان ولو من أعز أصدقائكم لو أخوك ولا ولد عمك .

القانون لا يتهاون بمثل هذه الأمور أبدا" . — أنور المطيري⚖ ناشط حقوقي ⚖ (@anwar910) July 29, 2020

لا ذمه ولا ضمير ما تشوف الله غاضب عليهم شعب مكروه اعوذ بالله — Saad 551 (@Saad55119) July 29, 2020

اشوه انهم انتبهوا ولا جان راحوا فيها المساكين …عسى الله يحفظ عيالنا اللي في الغربة .وينتبهون من هالاشكال — ♡joona alkandari♡⁦»🇰🇼⁩ ❤》 (@joojoona) July 29, 2020

كما طالبوا بالقبض على شقيقه في الكويت، والذي رجحوا أنه يقوم بتوزيع هذه الحبوب والاتجار بها، وطالبوا أيضاً السفارة الكويتية بمصر، أن تُنبه على المغتربين وتُحذرهم من هذه التصرفات الخارجة من أشخاص بدون ذمة أو ضمير.

يفترض السفاره تنبه الطلبه بتصال بمسج على هواتفهم بعد هالامر الدنيء — berograti (@berograti1) July 29, 2020

والله أصلا ما يصير تركب الطياره هالشغلات الي دايم ينزلون فيها بط محشي ودياي محشي والله في دوله ثانيه ما تدخل شوف #أستراليا جماركهم والله ورقة نبات ما تدخل وإحنا داشين حمام بط وفراخ ما تدري شنو في بطنه الي شايل اهم بعد — Freeman (@walk2night) July 29, 2020

في احد يامن مصري ياخذ منه شي

يعني لازم يمسكون اخوه بالكويت او يتابعونه الحين اكيد متعود على هالشغله ويوزع حبوب — Um A7mad🇰🇼 (@Mar25marUm) July 29, 2020

وتعد مصر الوجهة الرئيسية للطلبة والطالبات المبتعثين الكويت، ويتصدر الطلبة الكويتيين القائمة من حيث أعداد الطلبة العرب، إذ يمثلون نحو أكثر من 20 ألف طالبا حسب تصريحات للسفير الكويتي بالقاهرة .

وفي ظل الظروف الصحية التي تعيشها البلاد والإجراءات الاحترازية من تفشي مرض فيروس كورونا المستجد، كانت سفارة الكويت في القاهرة قد دعت الكويتيين الموجودين في مصر إلى التواصل معها، لتنظيم عودتهم إلى البلد في أسرع وقت ممكن، كما تتخذ الجهات الكويتية المعنية إجراءاتها الاحترازية تحسبا لأي ضرر ربما يلحق بأبنائها.