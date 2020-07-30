مودل روز تستفز السعوديين بطريقة قضائها يوم عرفة.. “شاهد” هذا ما فعلته مع شابين أجنبيين!

أثارت الفاشينستا السعودية مودل روز، جدلاً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي قضت فيها يوم عرفة المقدس.

ونشرت مودل روز فيديو عبر “تيك توك”، رصدته “وطن”، وهي تتوسط شابين، وتؤدي برفقتهما رقصة “هيب هوب” على أنغام أغنية المطرب الأمريكي الشهير كريس براون، مرتدية تيشرت يكشف بطنها.

وأثارت مودل روز غضب المتابعين الذي طالبها بأن تحترم قُدسية هذا اليوم، وحرمته، فكتب مُغرد: ” خلي عنك الترقص وصومي وصلي يالحجيه اللهم إني صائم بس”.

خلي عنك الترقص وصومي وصلي يالحجيه اللهم إني صائم بس — ولد سلمان الحزم 😎⁦🇸🇦⁩ (@ThZeGgK262d3WvA) July 30, 2020

وكتبت مُغردة باسم سارة: “يوم عرفه ياليت تمنعينا”.

يوم عرفه ياليت تمنعينا — sara (@ss_o19) July 30, 2020

ودعا عبدالله لها بالهداية قائلاً: “لله يثبتنا على طاعته اتقي الله يوم عرفة”.

الله يثبتنا على طاعته اتقي الله يوم عرفه — عـــبدالله (@uwvi0) July 30, 2020

وطالبها آخرون بذكر الله والصوم والتقرب إلى الله في يوم التروية ويوم عرفة.

يوم عرفة يا روز عرفة — 𝐮𝐬𝐞𝐫 (@2oo1xo) July 30, 2020

صومي الله يهديك — Hamdan. (@Hamdan_Hfc18) July 30, 2020

اذكري الله يابنت عاد يوم ترويه وبعده عرفه استحي شوي — أمانّي (@amanii_7A) July 30, 2020

مافي احترام ل عرفه تترقصي مع ذولا😕؟ تراه يوم واحد ف السنة م تعرفي تمسكي نفسك؟ — F? (@0zlln) July 30, 2020

ودائماً ما تثير مودل روز الجدل بوصلات رقص جريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أكثرها جرأة “رقصة المؤخرة” والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

كما انتشر فيديو لمودل روز وهي ترقص بطريقةٍ وصفها متابعون بالمثيرة، على أنغام أغنية أجنبية، وقد ظهرت بملابس مكشوفة الصدر والبطن، ما أثار تعليقاتٍ ناقدة من مستخدمي مواقع التواصل .

والفاشينستا السعودية مودل روز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيديوهات التي تنشرها، واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض.

وقررت مودل روز الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية لغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت شهرة هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت روز في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.