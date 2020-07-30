المودل روز
المودل روز
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مودل روز تستفز السعوديين بطريقة قضائها يوم عرفة.. “شاهد” هذا ما فعلته مع شابين أجنبيين!

كتب وطن
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أثارت الفاشينستا السعودية مودل روز، جدلاً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي قضت فيها يوم عرفة المقدس.

 

ونشرت مودل روز فيديو عبر “تيك توك”، رصدته “وطن”، وهي تتوسط شابين، وتؤدي برفقتهما رقصة “هيب هوب” على أنغام أغنية المطرب الأمريكي الشهير كريس براون، مرتدية تيشرت يكشف بطنها.

 

وأثارت مودل روز غضب المتابعين الذي طالبها بأن تحترم قُدسية هذا اليوم، وحرمته، فكتب مُغرد: ” خلي عنك الترقص وصومي وصلي يالحجيه اللهم إني صائم بس”.

 

وكتبت مُغردة باسم سارة: “يوم عرفه ياليت تمنعينا”.

 

ودعا عبدالله لها بالهداية قائلاً: “لله يثبتنا على طاعته اتقي الله يوم عرفة”.

 

وطالبها آخرون بذكر الله والصوم والتقرب إلى الله في يوم التروية ويوم عرفة.

 

ودائماً ما تثير مودل روز الجدل بوصلات رقص جريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أكثرها جرأة “رقصة المؤخرة” والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

 

كما انتشر فيديو لمودل روز وهي ترقص بطريقةٍ وصفها متابعون بالمثيرة، على أنغام أغنية أجنبية، وقد ظهرت بملابس مكشوفة الصدر والبطن، ما أثار تعليقاتٍ ناقدة من مستخدمي مواقع التواصل .

 

والفاشينستا السعودية مودل روز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيديوهات التي تنشرها، واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض.

 

وقررت مودل روز الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية لغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت شهرة هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت روز في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.

 

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