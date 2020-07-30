“هاي كرامة المعلم هيك تسووا فيها”.. “شاهد” فيديو سحل معلم أردني والاعتداء عليه يفجر موجة غضب واسعة بالأردن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن بمقطع فيديو أثار موجة غضب كبيرة، يوثق عملية قمع قوات الأمن الأردنية لأحد المعلمين في منطقة الدوار الخامس في العاصمة عمان.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، قيام عنصر من الأمن الأردني، بسحل أحد المعلمين على الأرض تمهيداً لاعتقاله.

ويُسمع من المقطع صوت المصوّر الذي وثق ما جرى، وتعليقه على الأمر بالقول: “هاي كرامة المعلم، هاي كرامة المعلم هيك تسووا فيه”.

وتسبب المقطع المتداول بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء، الذين عبّروا عن رفضهم لعملية القمع والاهانة للمعلم في المقطع، مطالبين بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات بحق الفئات الاجتماعية المختلفة في المملكة.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “زمان تعلمنا من علمني حرفاً كنت له عبداً، لكن الواقع اليوم العكس تماماً”.

زمااااان تعلمنا من علمني حرفاً كنت له عبداً ….. لكن الواقع اليوم العكس تماماً 😔😔😔 — 🦋NanaAlazzam🦋 (@alazzam_nana) July 29, 2020

فيما قال آخر: “يا حيف بس، الله يشل إيديكو انتو واللي أعطاكم الأمر”.

يا حيف بس الله يشل ايديكو انتو والي اعطاكو الامر — Hamzeh alomari🇯🇴 (@Hamzehalomari17) July 29, 2020

واعتقلت الأجهزة الأمنية، عشرات المعلمين والمعلمات ممن حاولوا الاعتصام قرب الدوار الرابع بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء لعدة ساعات، وفرقت بالقوة تجمعات من المعتصمين الذين انتقلوا لتنفيذ اعتصامات متفرقة في منطقة الشميساني والدوار الخامس وعبدون في العاصمة الأردنية عمّان.

وكان المعلمون دعوا إلى اعتصام أمام رئاسة الوزراء أمس الأربعاء احتجاجا على الإجراءات المتخذة بحق نقابتهم، واعتقال أعضاء مجلس النقابة، إلا أن قوات الأمن أغلقت منطقة الدوار الرابع وحالت دون وصولهم لمنطقة الاعتصام.

وكانت قوات الأمن الأردني قبضت الأسبوع الماضي على 13 عضواً بارزاً في نقابة المعلمين الأردنيين، موجهة لهم تهم “التحريض والفساد وممارسة أنشطة إجرامية، وارتكاب مخالفات مالية، وذلك في حملة مفاجئة على واحد تعتبر من أكبر النقابات التي أصبحت مصدراً كبيراً للمعارضة في المملكة.

وعبّرت الحكومة الأردنية عن مبررها في اعتقال المعلمين بأنه جاء لمنع حملة احتجاجات كانت ستشل خدمات حكومية أساسية، في وقت تكافح فيه البلاد للتغلب على فيروس كورونا “كوفيد19”