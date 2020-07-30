حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.. “شاهد” متران شرط التباعد وهذا ما جرى

بدأ حجاج بيت الله الحرام، بعد صلاة فجر اليوم الخميس التوافد على صعيد عرفات قادمين من منى، لأداء ركن الحج الأعظم.

وسيؤدي الحجاج هذا العام ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات في ظروف استثنائية لم تشهدها السعودية من قبل، بعد أن كان اكتمل وصولهم إلى مشعر مِنى لقضاء يوم التروية، وطوافهم في بداية مناسكهم حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية بسبب أزمة كورونا.

وأعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

ها نحن الان في خير يوم طلعت عليه الشمس

في اكثر يوم يعتق الله فيه عباده من ناره

في يوم يباهي الله بعباده وحجاج بيته اهل السماء في يوم صيامه يكفر سنتين من اعمارنا في اشد واعثر يوم علي ابليس وجنده ها نحن في احب يوم الي الله الاوهو يوم عرفه رزقني الله واياكم الوقوف علي عرفات pic.twitter.com/3rBRl04Gai — أبو حفني (@YSlXSNHbn9S6rlU) July 30, 2020

وفي وقت سابق بدأ حجاج بيت الله الحرام في مكة مناسك الحج الاستثنائي، بأداء طواف القدوم، لكن بغير شكله المعتاد الذي يعرفه المسلمون، إذ فرض فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة شكلاً نادراً للطواف لم يعرفه المسلمون من قبل.

وسائل إعلام سعودية بثت مشاهد لشكل طواف المسلمين حول الكعبة، وظهر الحجاج في أرتال متباعدة، فيما تفصل بينهم مسافة واسعة؛ خشية تفشي فيروس كورونا، وكان عليهم المشي ضمن مسارات محددة مرسومة لهم مسبقاً من قِبل المسؤولين عن تنظيم حركة الحجاج.

التزام الحجاج بالتباعد الاجتماعي للطواف في #الحرم_المكي .. pic.twitter.com/UrisykxlbL — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 29, 2020

يأتي حج هذا العام بمشاركة نحو 10 آلاف مقيم، في المناسك التي تتواصل على مدى خمسة أيام، مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات اعتبرها البعض مبهمة، إذ شهدت قبول طلبات ورفض أعداد كبيرة أخرى.

وفي مكة، تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيِّب “رحلة الحجاج” الصادر عن السلطات، بينما ذكر حجّاج أنه طُلب منهم وضع سوار لتحديد تحركاتهم.

كانت السلطات قد أوجبت إخضاع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضاً الحجر الصحي بعد الحج.

من جهتها، قالت وزارة الحج والعمرة إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهَّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، الذين سيُطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كذلك شوهد عشية بدء المناسك عمّال في الحرم المكي وهم يعقّمون المنطقة المحيطة بالكعبة وسط المسجد الحرام، علماً بأن السلطات ستمنع الحجاج من لمس البناء المغلَّف بقماش أسود مطرّز بالذهب.

حج استثنائي..

وفي وقت سابق قرّرت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد “محدود جداً” من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.

وقالت وزارة الحج، في بيان، إنه لخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدّاً، للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

وأضافت، في البيان، أنها تقوم بذلك “حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيّاً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، بإذن الله”.

كسوة الكعبة..

أعلنت السعودية، مساء أمس الأربعاء، استبدال كسوة الكعبة، وسط إجراءات احترازية تتخذها المملكة مع بدء مناسك الحج الاستثنائي المحدود هذا العام؛ خشية تداعيات فيروس كورونا.

وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، “قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، باستبدال كسوة الكعبة كما جرت العادة السنوية”.

وأضافت: “قام فريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها وسط إجراءات احترازية”.

📸بدء مراسم تغيير كسوة #الكعبة المشرفة قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات .#يوم_عرفة#الحج pic.twitter.com/tCOdn8wYYw — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 29, 2020

بحسب “واس”، تتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كُتب عليها لفظ (يا الله يا الله) و(لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قِطع قماش الكسوة جميعها.

يبلغ عدد قِطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمسة قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة.