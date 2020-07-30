“شاهد” خطبة عرفة اقتصرت على التطبيل للملك وولي عهده وهذا ما قاله المنيع عن قرارات “أبومنشار” الحكيمة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة عقب الاستماع لخطبة عرفة من مسجد نمرة، والتي كلف بها عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

ورغم أن معظم الخطبة كانت في سياق (وصلة تطبيل) للملك سلمان وولي عهده وتغني بما وصفه “المنيع” بـ قراراتهم الحكيمة، فهو أيضا لم يتطرق لأي من قضايا المسلمين ومشاكلهم على خلاف العادة.

المنيع في #خطبة_عرفة : جاء القرار الحكيم من حكومة خادم الحرمين الشريفين بإقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الموجودين داخل المملكة من مختلف الجنسيات،حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي لحمايته من جائحة كورونا.pic.twitter.com/oAgH3bsROx — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) July 30, 2020

وكانت على مدار السنوات الماضية وقبل سيطرة ابن سلمان على مفاصل الدولة لا تخلوا خطبة عرفة من الدعاء لفلسطين وشعبها والمسجد الأقصى.

وانتقد العديد من النشطاء تجاهل عبدالله المنيع لقضايا الأمة والإسلام وتركيزه على التطبيل للقيادة السعودية التي تقمع الحريات وتعتقل العلماء.

هالاشكال ادعيتهم ترتد سلبا على من يدعون لهم الا ترون احوال المسلمين . وَمَا دُعَٰٓؤُاْ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ — عاشق قطر (@loverOfqatar) July 30, 2020

ربنا ما بستجيب من هيك اشكال منافقة الاقصى غني عن دعاءه — Mona💚💎❼🇵🇸🇺🇸 (@munaalzq) July 30, 2020

وكتب أحد النشطاء غاضبا:”إن شاء الله يكون هذا آخر موسم حج لهؤلاء الموظفين وأسيادهم.”

إن شاء الله يكون هذا آخر موسم حج لهؤلاء الموظفين وأسيادهم. — عبد الرحمن گيلاني (@argailani) July 30, 2020

وكتب آخر معتبرا أن الظلم الكبير وتجبر حكام العرب هو سبب انتشار كورونا:”لهذا السبب حرم حجاج من بيت الله الحرام و سلطت علينا كورونا”

لهذا السبب حرم حجاج من بيت الله الحرام و سلطت علينا كورونا — idir Algérien (@Idir35505738) July 30, 2020

وتوافد حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج الاستثنائي هذا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ للاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المشددة.

فيديو | خطيب #عرفة: نشكر الدور الإيجابي من المسلمين كافة في التجاوب مع إجراءات المملكة لحمايتهم من تفشي الوباء#الإخبارية #عرفات_الآن لمشاهدة الخطبة كاملة:https://t.co/gbNNgFtTpE pic.twitter.com/D5qcxB0nMX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2020

وسيؤدي الحجاج هذا العام ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات في ظروف استثنائية لم تشهدها السعودية من قبل، بعد أن كان اكتمل وصولهم إلى مشعر مِنى لقضاء يوم التروية، وطوافهم في بداية مناسكهم حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية بسبب أزمة كورونا.

وأعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.