حفل زفاف سعودي يتحول إلى مأتم.. هذا ما حدث مع عريس قبل أن يرى عروسه بلحظات

تحولت قاعة أفراح بالسعودية، إلى مأتم بعدما توفي العريس قبل دقائق من وصوله إلى حفل زفافه.

وفي التفاصيل، كان الشاب حمدان عايد البلوي (31 عاماً)، في طريقه إلى قاعة فرحه في قرية “الشهيباء” التابعة لمحافظة العلا السعودية، لكنه تعرض إلى حادث مروري مروع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجهًا لوجه؛ ما أدى إلى وفاته قبل وصوله مقر حفل زواجه بلحظات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عائلة الشاب حمدان إنه سافر من تبوك إلى قرية الشهيباء للوصول إلى مقر حفل زواجه في القرية، عبر طريق “البديعة”، المعروف بخطورته؛ لكثرة التعرجات، وبعدما تجاوز قرية الفارعة وكان على وشك الوصول إلى “الشهيباء” تعرض لحادث اصطدام وجهًا لوجه بسيارة أخرى تقل مقيمين تعرضوا لإصابات إلا أن إصابة حمدان كانت أكثر خطورة.

وأعلن مستشفى أبوراكة العام وفاته في تمام الساعة 8:40 مساء الجمعة الماضية، لأن إصابته كانت في رأسه، وفارق الحياة بسببها، وسط انهيار عائلته ووالديه وإخوته في قاعة الفرح.

ويشهد طريق “البديعة” حوادث خطيرة دوماً وسط تجاهل السلطات السعودية مناشدات المواطنين باستصلاح الطريق لجعله آمناً على حياتهم.