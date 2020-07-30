“من يزرع الورد لا يحصد الألغام”.. أقوى رد من “الشاهين” العُماني على هذيان كاتب سعودي تطاول على السلطنة ولكن ما قصة الجن؟!

تصدى المغرد العماني الشهير “الشاهين”، لكاتب سعودي تطاول على سلطنة عُمان، زاعماً أن السلطنة ممراً لتهريب الأسلحة من إيران إلى دول الشرق الأوسط وتحديداً للحوثيين في اليمن.

وقال الكاتب سعد الهويدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “السلطان #هيثم_بن_طارق يؤكد على أن علاقة بلاده بالجار الوحش #إيران ستستمر مميزة كما كانت في عهد السلطان الراحل #قابوس_بن_سعيد”.

وأضاف الهويدي: “كل ما نرجوه من الإخوة الأشقاء ألا تكون عمان محطة لنقل الأسلحة الإيرانية إلى #الحوثي .. مخلب إيران في اليمن الجريح”.

#عُمان

السلطان #هيثم_بن_طارق يؤكد على أن علاقة بلاده بالجار الوحش #إيران ستستمر مميزة كما كانت في عهد السلطان الراحل #قابوس_بن_سعيد ..

كل ما نرجوه من الإخوة الأشقاء ألا تكون عمان محطة لنقل الأسلحة الإيرانية إلى #الحوثي .. مخلب إيران في #اليمن الجريح. — سعد الهويدي (@SaadHuwaidi) July 29, 2020

المغرد العُماني “الشاهين” رد على تغريدة الكاتب السعودي، قائلاً: “من يزرع الورد لا يحصد الألغام ولا تنقل عمان الا الأدوية والاغذية والسلام، سأخبرك من يهرب السلاح انهم الجن نعم الجن”.

من يزرع الورد لا يحصد الالغام ولا تنقل عمان الا الأدوية والاغذية والسلام

سأخبرك من يهرب السلاح

انهم الجن

نعم

الجن

لديهم جهاز teleportation بتقنية لا يدركها البشر تقوم بنقل السلاح من مصانعه الى الحوثيين بلمح البصر

فلا تراها لا قوات التحالف ولا الينود البواسل ولا ٥٥ ميليشيا تابعة https://t.co/L8FZlHGSfm — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 30, 2020

وأضاف ساخراً: “لديهم جهاز teleportation بتقنية لا يدركها البشر تقوم بنقل السلاح من مصانعه الى الحوثيين بلمح البصر، فلا تراها لا قوات التحالف ولا الينود البواسل ولا ٥٥ ميليشيا تابعة للإمارات ولا المخابرات الامريكية ولا الدرونات ولا الاقمار الصناعية ولا الهوش ولا البغال”.

وتابع: “كان ينبغي عليكم مخاطبة وزارة خارجية مملكة الجن الشقيقة بهذا الخصوص بدلا من اتهام عمان درءاً لفشلكم، ملاحظة نستطيع ترتيب وساطة بينكم وبين الجن لعقد اجتماعات تشاورية في حال عدم خوفكم من ذلك”.

للامارات ولا المخابرات الامريكية ولا الدرونات ولا الاقمار الصناعية ولا الهوش ولا البغال

وكان ينبغي عليكم مخاطبة وزارة خارجية مملكة الجن الشقيقة بهذا الخصوص بدلا من اتهام عمان درءاً لفشلكم ملاحظة

نستطيع ترتيب وساطة بينكم وبين الجن لعقد اجتماعات تشاورية في حال عدم خوفكم من ذلك — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 30, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع رد الشاهين، معتبرين أن الإمارات والسعودية وذبابهم الإلكتروني يواصلون التحريض على سلطنة عُمان وزجها بقضايا لا علاقة لهم بها.

عمان ارض السلام توزع الخير اينما ذهبت وتزرع المحبة وتحل مشاكل عجز المشرق والغرب عنها وفكت اسرى وكانت السباقة بمعالجة الوضع الامني والاقتصادي لكل الدول مسلمون وغيرهم فلتسكت دويلات الفندقة والكراتين النتنة فعمان امان للعالم والتاريخ يشهد — Rahma Al_yahmadi (@rahma_alyahmadi) July 30, 2020

🤣🤣👍

تسلم يا شاهين احلى رد

والله تعبونا إيران و إيران…. حسبي الله ونعمة الوكيل فيهم

الله يحفظ جلالة هيثم من كل سوء ويكفينا شرهم يارب — Fifi (@Fifi56549796) July 30, 2020

صدقت، ويبدو ان هذه التقنية حفظت سرا لدى أحفاد السبأيين منذ أن استخدمها نبي الله سليمان عليه السلام علانية في نقل عرش ملكة سبأ الى هيكله بلمح البصر، والآن يسخرونها لنقل السلاح من مصانعه اليهم دون أن يشعر بهم الينود البواسل 😉😉🤣🤣🤣 — الجمالي_ابو_حسين (@n4HvIoEJSUh3QzE) July 30, 2020

ياسيدي الشاهين كفو عليك أجلس لهم بالمرصاد دوس عليهم. هولا لا يفهمون

مثل النعاج — يوسف لبلوشي (@XkXAXBM1mZoBaVw) July 30, 2020

اعتقد انهم لان يفهموا هذا الكلام — عبدالله احمد (@gsWnb3WlpLm6aiN) July 30, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات والسعودية تقودان حملة شرسة لشيطنة سلطنة عُمان وكيل الاتهامات الباطلة بحقها وحق سلطانها هيثم بن طارق، وذلك لرفضه الخضوع لإملاءات الدولتين ومواصلة سياسة الحياد التي رسماه الراحل قابوس بن سعيد.