مبالغ خيالية في حسابات بناتها ويخت فاخر.. هل تورطت إلهام الفضالة في فضيحة غسيل الأموال!

أعلن أحد الحسابات الشهيرة عبر “تويتر”، أن هناك فنانة كويتية شهيرة، متورطة أيضاً في قضية مشاهير غسيل الأموال التي أثارت ضجة كبيرة في الكويت مؤخراً.

وذكر الحساب في تغريدة رصدتها “وطن”، إن هناك فنانة أربعينية مشهورة، قامت بشراء منزل كبير وسيارات، وأودعت بحساب زوجها وبناتها وزوج ابنتها مبالغ مالية تقدر بـ10ملايين دينار.

وتابع الحساب: “العائلة كلها للتحقيق بتهمة غسيل الأموال”.

المفاجآت القادمة #مجموعة_بوتيكات



فنانة اربعينية مشهورة شرت بيت كبير وسيارات واودعت بحساب زوجها وبناتها وزوج بنتها مبالغ مالية تقدر ب ١٠ ملايين دينار .



العايلة كلها للتحقيق بتهمة غسيل الاموال #شربكهم — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) July 28, 2020

ورجح الجمهور أن المقصود هي الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، خاصة بعدما ألمح حساب أخبار الأمة أيضاً إلى تورطها ، وكتب في تغريدة رصدتها “وطن”: “فنانة شاركت في فيديو ضد قضية البدون، وصلها الدور”.

فنانة شاركت في فيديو

ضد قضية البدون



" وصلها الدور " pic.twitter.com/xI7KAV6Rmj — أخبار الأمة ٢٤ ساعة – الكويت (@alommah24_kwt) July 28, 2020

واسترجع المغرد عبدالله العوضي، أحد فيديوهات الفضالة التي استعرضت فيه اليخت الذي قامت بشراءه، وسخر قائلاً: “عليج بالعافية يا الهام الفضالة اليخت . على الاقل انت بنت الكويت المحبوبة”.

عليج بالعافية يا الهام الفضالة اليخت .

على الاقل انت بنت الكويت المحبوبة pic.twitter.com/niUSzUMzDv — عبدالله محمد العوضي (@allalawadhi80) July 29, 2020

وما زاد شكوك الجمهور، هو تعاطف إلهام الفضالة مع المشاهير المتهمين بالتورط في قضية غسيل الأموال، بعد الكشف عن أسمائهم، وصدور قرار من النيابة بتجميد أموالهم ومنع سفرهم خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق.

وقالت الفضالة بفيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”: “لا ياخدكم الكلام، رب العالمين ليش عطانا عقل؟ علشان نتريث ونتأنى وما نظن، إن بعض الظن إثم”.

ودعت الفضالة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الاتهامات، والإساءة إلى المشاهير بتعليقات سلبية من دون أن يكون هناك إدانة رسمية لهم من جانب السلطات المختصة.

وتابعت الفضالة: “دام ما طلع شي رسمي قال فلان فعلته وفلانة فعلتها، خلاص هدوا هدوا ونشوف شو يصير، والأيام تثبت، الأيام رح تكشف لنا”.

وفي سياق مُتصل، كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية إن وحدة التحريات المالية تعتزم مقاضاة 9 مشاهير سوشيال ميديا آخرين وشركة “بوتيكات” لتضخم حساباتهم، ليرتفع عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة إلى 20.

وأكدت المصادر أن النيابة تحفظت، يوم الأحد، على مكتب لـ”بوتيكات” يحتوي على عطور وزيوت مصنعة محليا، وطلبت من إدارة الشركة عدم المساس بهذه المحتويات إلى حين معرفة حقيقتها من جانب الأجهزة الفنية.

وقالت إن النيابة تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم، لافتة إلى أن النيابة لن تحقق مع مَن صدر بحقه منهم قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأرصدة، إلا بعد وصول تحريات جهاز أمن الدولة حول مصدر أموالهم وعقاراتهم.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، قد نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين في غسيل الأموال.

وضمت القائمة الأولى 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، حليمة بولند، وعبدالوهاب، العيسى وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.