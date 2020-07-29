سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان
سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان
الهدهد

هذا ما قاله رئيس جهاز الأمن الداخلي في عمان للسلطان بعد 200 يوم من اعتلائه سدة الحكم

كتب وطن
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أكد الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان للسلطان هيثم بن طارق أنّ عُمان “ستبقى موفورةً بالسلام منعمةً بالرخاء”.

جاء ذلك في رسالةٍ بعثها الفريق “الهلالي” الى السلطان مهنئاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتزامناً مع مرور 200 يوم على اعتلاء السلطان هيثم سدة الحكم .

وجاء في الرسالة قول رئيس جهاز الأمن الداخلي إن “عمان ستعودُ إليها عافيتها، وستبقى ببركة منهجكم القويم موفورة بالسلام منعمة بالرخاء، تزيدها التجارب قوة وصلابة، وتضيف في مسيرتها الحافلة صفحة جديدة من صفحات العز والإباء”.

وجدد الفريق “الهلالي” للسلطان عهد الطاعة والولاء، والإخلاص في أداء الواجب الوطني، “وبأن تبقى عزائمنا عالية متقدة، لا تخبو ولا تستكين، وإنما تزداد قوة وعنفوانا”.

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