“شاهد” محمد ناصر يتطاول على قطر والأمير تميم.. هذا ما قاله عن عزمي بشارة و”الأموال التي لا تحصى”
استنكر ناشطون بمواقع التواصل الهجوم الغير مبرر من الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر، على قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وتوجيه اتهامات مزعومة له بدعم جهات إعلامية مشبوهة.
وخرج “ناصر” ـ مذيع قناة مكملين المعارضة التي تبث من تركيا ـ في بث مباشر على قناته بيوتيوب ليهاجم الكاتب المصري بلال فضل بعد تطاوله على تركيا وأردوغان بسبب مسجد آيا صوفيا، لينقل الهجوم في الوقت ذاته إلى المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، لعلاقة بلال فضل به وعمله بصحيفة العربي التي يديرها، حسب زعمه.
وزعم محمد ناصر أن عزمي بشارة يدير قناة ومواقع “تلفزيون العربي” بدعم غير محدود من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقال في هجوم عنيف دون تقديم أي إثبات على ادعاءاته:”: ”عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان الأمير تميم، عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي“.”
وبعدما تحدث عن تكرار خلاف ممتد بينهما، قال ناصر متابعا وصلة تطاوله على الدكتور عزمي بشارة ”عزمي بشارة يكره قنواتنا: (الشرق ومكملين ووطن التابعة للإخوان)؛ لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه عند عزمي بشارة).
وفي هذا الهجوم الغير مبرر والذي اثار جدلا واسعا وأراده أن يكون عبر موقع ”يوتيوب“ وليس عبر ظهوره المعتاد على ”مكملين“، زعم محمد ناصر عن وجود ”عملية اختلاس بنحو 350 ألف جنيه إسترليني داخل تلفزيون العربي في لندن” دون أن يقدم أيضا أي دليل أو إثبات على هذه التهمة المزعومة.
وتحول “ناصر” بعدها للهجوم على الكاتب والسيناريست الكصري بلال فضل، على خلفية مقاله -أيضا- الذي عارض فيه تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
وعلق ناصر على الصورة المفبركة التي نشرها بلال فضل قبل أيام لأردوغان: ”عارف يا بلال لو أردوغان بتاع نسوان أنا ماعنديش مشاكل“، مستدركا ”الصورة لها ظروف خاصة، هي أثناء حفلة.. وتركيا فيها مومسات ودعارة والكل يعرف ذلك“. لكنه تابع أن ”أردوغان ليس بهذه الأخلاق“.
وكان ناشطون بمواقع التواصل شنوا هجوما عنيفا على الكاتب والسيناريست المصري المعروف بلال فضل، بعد تطاوله على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الشؤون التركية علي أرباش، بسبب قرار تحويل “آيا صوفيا” لمسجد كما كان أيام السلطان محمد الفاتح.
وسخر “فضل” من أرباش بنشره وصعوده منبر آيا صوفيا بالسيف محاولا الانتقاص من هذا الحدث التاريخي بنشره صور مهينة له، كما تطاول على الرئيس التركي بنشر صورة فاضحة له مع سيدة، اتضح أنها مفبركة ما فضح حقد بلال فضل على تركيا ومحاولة شيطنة هذا الإنجاز الذي اشاد به ملايين المسلمين حول العالم.
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منهاة
لولا هذه الايام ما كنا عرفنا الصالح من الطالح
ولا كنا عرفنا بلال فضل هذا صاحب الوجوة المتعدد ولا كنا عرفنا إن الحقد والكراهية تملئ قلوب ناس كنا نظنها انها طيبة مثل عزمي بشارة ولا كنا عرفنا إنه تربية صهيونية
الحمد لله لأن الاقنعة تسقط قلب إن نسقط نحن ونحن لا نعرفهم جيدا