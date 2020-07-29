“شاهد” محمد ناصر يتطاول على قطر والأمير تميم.. هذا ما قاله عن عزمي بشارة و”الأموال التي لا تحصى”

استنكر ناشطون بمواقع التواصل الهجوم الغير مبرر من الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر، على قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وتوجيه اتهامات مزعومة له بدعم جهات إعلامية مشبوهة.

وخرج “ناصر” ـ مذيع قناة مكملين المعارضة التي تبث من تركيا ـ في بث مباشر على قناته بيوتيوب ليهاجم الكاتب المصري بلال فضل بعد تطاوله على تركيا وأردوغان بسبب مسجد آيا صوفيا، لينقل الهجوم في الوقت ذاته إلى المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، لعلاقة بلال فضل به وعمله بصحيفة العربي التي يديرها، حسب زعمه.

يعني محمد ناصر قاعد واكل شارب نايم من فلوس قطر وبحس الأمير وفي النهاية يشتم الأمير، ويقل أدبه عليه ويقول إنه جايب واحد جاسوس وعميل ويهودي ( عزمي بشارة) ومقعده على حجره. Gepostet von Hossam Elhendy am Dienstag, 28. Juli 2020

وزعم محمد ناصر أن عزمي بشارة يدير قناة ومواقع “تلفزيون العربي” بدعم غير محدود من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقال في هجوم عنيف دون تقديم أي إثبات على ادعاءاته:”: ”عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان الأمير تميم، عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي“.”

وبعدما تحدث عن تكرار خلاف ممتد بينهما، قال ناصر متابعا وصلة تطاوله على الدكتور عزمي بشارة ”عزمي بشارة يكره قنواتنا: (الشرق ومكملين ووطن التابعة للإخوان)؛ لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه عند عزمي بشارة).

وفي هذا الهجوم الغير مبرر والذي اثار جدلا واسعا وأراده أن يكون عبر موقع ”يوتيوب“ وليس عبر ظهوره المعتاد على ”مكملين“، زعم محمد ناصر عن وجود ”عملية اختلاس بنحو 350 ألف جنيه إسترليني داخل تلفزيون العربي في لندن” دون أن يقدم أيضا أي دليل أو إثبات على هذه التهمة المزعومة.

وتحول “ناصر” بعدها للهجوم على الكاتب والسيناريست الكصري بلال فضل، على خلفية مقاله -أيضا- الذي عارض فيه تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وعلق ناصر على الصورة المفبركة التي نشرها بلال فضل قبل أيام لأردوغان: ”عارف يا بلال لو أردوغان بتاع نسوان أنا ماعنديش مشاكل“، مستدركا ”الصورة لها ظروف خاصة، هي أثناء حفلة.. وتركيا فيها مومسات ودعارة والكل يعرف ذلك“. لكنه تابع أن ”أردوغان ليس بهذه الأخلاق“.

وكان ناشطون بمواقع التواصل شنوا هجوما عنيفا على الكاتب والسيناريست المصري المعروف بلال فضل، بعد تطاوله على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الشؤون التركية علي أرباش، بسبب قرار تحويل “آيا صوفيا” لمسجد كما كان أيام السلطان محمد الفاتح.

بلال فضل وكلكم تعلمون أين يعمل ومن أين يتقاضى راتبه يسخر من كبير علماءتركيارئيس الشؤون الدينية الدكتور على أرباش وسيفه الذى حمله على غرارأجداده الذين حافظوا على الخلافة الإسلامية قروناوالأكثر من ذلك يزوّرصورة للرئيس #أردوغان ويتطاول عليه https://t.co/SGZMd6Kwnv pic.twitter.com/CGATDtKm0x — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) July 27, 2020

وسخر “فضل” من أرباش بنشره وصعوده منبر آيا صوفيا بالسيف محاولا الانتقاص من هذا الحدث التاريخي بنشره صور مهينة له، كما تطاول على الرئيس التركي بنشر صورة فاضحة له مع سيدة، اتضح أنها مفبركة ما فضح حقد بلال فضل على تركيا ومحاولة شيطنة هذا الإنجاز الذي اشاد به ملايين المسلمين حول العالم.