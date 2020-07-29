“ماشي جنب الحيط”.. ماذا حدث حتى يكتب معاوية الرواحي هذه الكلمات بعد عودته للسلطنة؟

دعا الناشط والمعارض العماني السابق معاوية الرواحي، العائد من بريطانيا إلى السلطنة مؤخرا عقب عفو سام عنه أصدره السلطان هيثم بن طارق، متابعيه لعدم لإقحامه في أي أمور سياسية تخص الدولة الحكومة، معلنا اعتزاله العمل السياسي.

وقال “الرواحي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أعزائي أصحاب الهاشتاجات، أرجوكم جنبوني أي نشاط إلكتروني فيه ما يقلق، ما صدقت إنه العفو السامي فتح لي حياة جديدة”

أعزائي أصحاب الهاشتاجات، أرجوكم جنبوني أي نشاط إلكتروني فيه ما يقلق، ما صدقت إنه العفو السامي فتح لي حياة جديدة، ما أريد مطلقا مطلقا أتبلعس بالحكومة مع أو ضد بأي شكل من الأشكال، حياتي دراجات، وموسيقى وهذونة وهذا يكفيني. سياسة بطّلت، نشاط مشاكس بطلت، ماشي جنب الحيط، وراضي بوضعي! — معاوية الرواحي (@MuawiyaAlrawahi) July 29, 2020

وتابع معلنا اعتزاله النشاط السياسي:”ما أريد مطلقا مطلقا أتبلعس بالحكومة مع أو ضد بأي شكل من الأشكال، حياتي دراجات، وموسيقى وهذونة وهذا يكفيني.”

واضاف:”سياسة بطّلت، نشاط مشاكس بطلت، ماشي جنب الحيط، وراضي بوضعي!”

ولاقت تغريدة معاوية الرواحي تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين الذين أيدوه في هذا الرأي، ونصحوه بتجنب السياسة تماما والالتفات لحياته.

طنشهم وتجنبهم معاويه وأمورك في السليم 👌🌺

السموجيه ما تتوقف للأسف — زاهر الحبسي (@abu__alawiii) July 29, 2020

ربي يحميك و يفتح لك آفاقا رحبة تجنبك نا يقلقك.. و يحفظ لك سيكلك و ما و من تحب.

🎉 — محمد هلال (@mohammedfaaa) July 29, 2020

صدقت

ريح راسك من وجع السياسة

لأن بعد ذلك لن يتأثر إلا صاحب المشكلة ولن يقف معه إلا عائلته — [email protected] (@A_B2099) July 29, 2020

وكان معاوية الرواحي أعلن الأسبوع الماضي، عن وصوله سلطنة عمان بعد العفو السامي من السلطان قابوس عنه وعن عدد من المعارضين الآخرين.

وظهر الرواحي في مقطع فيديو بثه من منزله بعد لقاء والدته وأهله، يتقدم فيه بالشكر للسلطان هيثم بن طارق عن قرار العفو، وأبدى أسفه على أخطائه القديمة وشدد على حرصه خدمة السلطنة وقيادتها وشعبها وتسخير قلمه الفترة القادمة لتصحيح الماضي الذي ندم عليه.

وتحدث “الرواحي” في الفيديو الذي رصدته (وطن) عن تفاصيل العفو وكيف حصل عليه وكيف وصل إلى سلطنة عمان، مشيرا إلى أن القصة بدأت عندما تلقى إتصلا هاتفيا من السفير العماني لدى المملكة المتحدة، وبعدها ذهب إلى لقاءه في مقر السفارة في لندن، وقال له بإختصار صدر عفو وقضي الأمر، ولم أكن أتامل أبدا بصدور مثل هذا العفو، ولكن تغير تفكيري بعدها وشعرت لأول مرة بالأمل و الطمأنينة.

ويشار إلى أن معاوية الرواحي اعتقل سابقا في الإمارات بتهمة إهانة محمد بن زايد ولي عهد حاكم أبوظبي. وقد أكد معاوية للمرصد العماني لحقوق الإنسان أن سبب اعتقاله في الإمارات حدث بعد تعاون أمني حدث بين جهازي البلدين، وهو ما نشره المرصد سابقا، حيث كان قد طمأنه أحد موظفي جهاز الأمن الداخلي “المخابرات” واسمه جمال الصقري وآخر إسمه سالم العلوي، بأن ليست هناك أية مشكلة حال سفره إلى الإمارات، وكان العكس ما قد حدث.

وتعرض معاوية بعد اعتقاله في الإمارات، إلى معاملة سيئة حيث تم وضعه 100 يوم في حبس انفرادي، وتأجيل محاكمته بصورة كيدية مرات عدة، ومنع الدواء عنه. كما تم اعتقال وسجن معاوية بعد إطلاق سراحه من الإمارات في عمان مجددا، بتهمة إساءة استخدام تقنية المعلومات، وهي تهمة متعلقة بحادثة قديمة قبل اعتقاله في الإمارات، حفظها الإدعاء العام العماني ضده.

كما تم تهديده بعدم كتابة أي شيء ضد الحكومة، وعدم كتابة أيّ شيء حدث له فترة اعتقاله في الإمارات، بحجة أن ليس هناك أية ضمانات لحمايته مستقبلا إذا ما اعتقلته السلطات الإماراتية مجددا. وحسب افادته للمرصد كذلك، فقد ظلّ معاوية ممنوعا عن العمل مدة أربع سنوات.

ووصل معاوية إلى لندن مساء يوم السبت ال 18 فبراير/شباط 2017. وتقدم بطلب اللجوء في مطار هيثرو فور وصوله، وأقام فيها من وقتها حتى تم إصدار العفو الشامل عنه وعاد إلى أرض الوطن.