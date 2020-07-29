ضحية جريمة قتل - صورة تعبيرية
ضحية جريمة قتل - صورة تعبيرية
حياتنا

في يوم التروية .. سعودي يرتكب جريمة مروّعة بحقّ زوجته ويذهب بنفسه للشرطة لهذا السبب

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كتب وطن
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في يوم التروية وبينما يستعد حجاج بيت الله الحرام الوقوف بمشعر عرفة الركن الأعظم بالحج غداً الخميس، أقدم سعودي على قتل زوجته بطريقةٍ مروّعة في مدينة تبوك .

وذكرت صحيفة سعودية أن الزوج قتل زوجته الأربعينية بالرصاص؛ بسبب خلافات عائلية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن الزوج (خمسيني) قدم بلاغا للجهات الأمنية عن قتله لزوجته بحي أبوسبعة (جنوب تبوك).

وتمّ التحفّظ على القاتل، فيما لايزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادثة.

 

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