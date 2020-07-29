في الكويت وخلال الحظر .. مفاجأة لرجال أمن ضبطوا شاباً وفتاة في مركبة ليلاً!

أحال رجال مديرية أمن حولي ناعماً (فُل ميك آب) إلى مباحث الآداب، ومرافقاً له مطلوباً إلى إدارة التنفيذ المدني، بعدما ضُبطا يتجولان وقت الحظر الجزئي من غير تصريح خروج.

وفي التفاصيل، فإن إحدى الدوريات التابعة لمديرية أمن حولي كانت تقوم بجولة تفقدية في إحدى المناطق، واشتبه عناصرها في مركبة تسير في وقت متقدم من الليل أثناء فترة تطبيق حظر التجول الجزئي، وعلى الفور تم استيقاف قائدها.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إن الأمنيين شاهدوا للوهلة الأولى شاباً وفتاة على متن المركبة، وبطلب هويتيهما والاطلاع عليهما، تبين أن من ظنوا أنه فتاة هو متشبه بالنساء وقد تمكيج تماماً، وبالاستعلام عن هوية مرافقه، ظهر أنه مطلوب للتنفيذ المدني بقضايا مالية، كما أنهما مخالفان لقرار حظر التجول الجزئي، وعليه أحيل المتشبه بالنساء إلى مباحث الآداب، بينما نقل المطلوب إلى إدارة التنفيذ المدني.