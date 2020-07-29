الأميرة هيا أفقدته صوابه.. “شاهد” هذا ما فعله حاكم دبي “التافه” داخل مقهى بينما اقتصاد الإمارات ينهار!

تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعا مصورا لحاكم دبي محمد بن راشد، داخل مقهى بدبي أثار سخرية واسعة وعرضه لانتقادات حادة.

ويبدو أن نتائج ما وصلت إليه جلسات المحاكمة بينه وبين زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين حتّى الآن، قد أفقد حاكم دبي محمد بن راشد صوابه، حتّى بات يتصرف بتصرفات غريبة وأمام الجميع .

وفي هذا السياق، نُشر مقطع فيديو لــ”بن راشد” وقد فاجأ الجميع بتواجده داخل مقهى في دبي برفقة آخرين جاءوا لقضاء بعض الوقت بينما اقتصاد الأمارات ينهار وهو لا يبالي.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال، بن راشد، ومجموعة من الرجال برفقته، وقد ارتدوا جميعا كمامات الوجه، قبل أن يجلسوا إلى إحدى الطاولات.

ولا يتوقف حاكم دبي محمد بن راشد عن إثارة الجدل تارةً بتصرفاته ورقصه غير المفهوم، وتارةً أخرى بملابسه ذات الألوان الغريبة وله الكثير من المواقف المشابهة.

يُشار الى أن محمد بن راشد لم يحضر حتّى الآن أي جلسة من جلسات المحاكمة التي تُعقد في العاصمة البريطانية لندن بينه وبين زوجته الأمير هيا بنت الحسين.

ولا تدور المحاكمة الحالية حول الخلافات المالية، وتنصب فقط على مسألة حضانة الأطفال، إذ أعربت الأميرة هيا عن خشيتها من أن تتعرض ابنتها إلى زواج قسري بإجبار والدها.

ومن بين الأمور التي طرحتها الأميرة هيا، العنف الأسرى في قصور محمد بن راشد، في إشارة إلى أنها بيئة غير صالحة لأن يعيش ابناها فيها.بحسب ما ذكرت مؤخراً صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.