ظهرت بـ”بطن منتفخ” وقالت الحمدلله.. “شاهد” الصورة التي نشرتها سارة الودعاني وأثارت ضجة واسعة

أعلنت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، عن حملها بطريقة مُفاجئة، صدمت جمهورها، كونها استطاعت إخفاؤه أشهراً عديدة.

ونشرت سارة الودعاني صورة لها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، ظهرت خلالها ببطن مُنتفخ بشكل كبير، ما يُرجح أنها الأشهر الأخيرة في الحمل.

وعلقت سارة الودعاني على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات الحمد لله دائما وابدا الله يتمم علي بخير وبصحه وعافيه ويرزق كل من يتمنى”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات :”ألف مبرووك يا حبيبتي الله يقومك علي خير ان شاء الله بنت.. ايه انتي حامل ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه وتكون بنت.. الله يبارك لك بنت.. ألف مبرووك سارة الودعاني انت فنانة كثير خلوقة”.

وتصدرت سارة الودعاني التريند عبر “تويتر” بعد إعلانها، وعبر المغردون عن تفاجأهم بخبر حملها، بينما سخر آخرون من تناقضها حين كانت تنصح الفتيات بعدم الزواج، ثم ارتبطت وأنجبت بسرعة، وهاهي تنتظر الطفل الآخر.

#ساره_الودعاني

تناقض 😖

كانت تنصح البنات مايتزوجو 😐

تزوجت وحملت من ليلتها 🤣🏃🏼‍♀️

والحين حامل للمرة الثانيه <<<<حملها من فعاليات الحجر ☻ — …🦋 (@2030_swer) July 29, 2020

حسابي بيصير عباره عن ولد ساره الودعاني يامشاء الله تبارك الله الله يحميه احسه ولد واخوي مو ولدها محبه ذا الولد غريبه عجيبه الله يحفظه لها ويطول بعمره وتشوفه معرس🥺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Exotic (@13lli7) July 29, 2020

#ساره_الودعاني الله يستر لاتصير قدوه للتفريخ — Ralsu (@i_x2u) July 29, 2020

تتكلم في الدين وهي ما خلصت الثانوي هذي من نوعية سارة الودعاني تتفلسف في الزواج واول عريس يجيها توافق pic.twitter.com/YdVJKUCUEd — saleh (@x_u702) July 28, 2020

حتى سارة الودعاني حملت مع الحجر هههههههههههههههههههههههههههههه — سويّر (@swiiirrr) July 28, 2020

وأنجبت سارة الودعاني طفلها الأول “سعد” في شهر فبراير عام 2019، وتعرضت إلى وصلة تنمر من بعض المُتابعين الذين شبهوها وطفلها لشخصيتين من برامج للرسوم المتحركة.

الجدير بالذكر أن سارة الودعاني من مواليد الأحساء، تبلغ من العمر 29 عاما، وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علم النفس وهي خبيرة تجميل مكياج السينما.

وتزوجت سارة الودعاني من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف في شهر يونيو 2018 بجزر المالديف في حفل زفاف أسطوري، وأشارت إلى هوية زوجها بالرمز HS وهذا اختصار لاسم زوجها عبدالوهاب السياف، كما أن زوجها يعد من مشاهير السوشال ميديا ولقبه هوبي سياف.