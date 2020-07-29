“حاولوا دفننا ولم يعرفوا أننا كنّا البذور”.. “شاهد” رهف القنون تتسوق “على راحتها” بملابس شبه عارية!

نشرت الشابة السعودية الهاربة والمقيمة بكندا رهف القنون، صورة جريئة لها أثناء تسوقها لطفلها، وأثارت جدلاً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في السعودية.

وظهرت رهف القنون في الصورة التي نشرتها على “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي الهوت شورت، وتيشرت أسود عاري الكتفين والصدر، وعلقت على الصورة قائلة: “أستحق العالم”.

ونشرت صورة أخرى من ذات رحلة التسوق، مٌرفقة إياها بتعليق غريب: “”حاولوا دفننا ؛ لم يعرفوا أننا كنّا البذور”.

ونشر زوجها صورة من نفس المكان عبر حسابه على “انستجرام”، وعلق: “تعرف ستايلي”.

وتأتي هذه الصورة بعد أيام من انتشار صور عارية وساخنة لرهف القنون ظهرت فيها عارية بملابس السباحة “البكيني” رفقة زوجها، ما تسبب في هجوم واسع عليها من قبل السعوديين الذين لا زالوا يرون رهف سعودية وأفعالها تسيء لهم ولمجتمعهم.

وطالبها النشطاء بعدم نشر هذه الصور والترويج لها كونها تؤذي أهلها ومشاعر قبيلتها في المملكة.

صور متداوله على مواقع التواصل ل #رهف_القنون وهي ترتدي ملابس السباحة برفقة زوجها .. pic.twitter.com/Qrbxpyzldt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 15, 2020

يشار إلى أن رهف القنون أثارت خلال الأيام القليلة الماضية ضجة على “تويتر” خاصة في السعودية، بعد أن أعلنت خبر زواجها وإنجابها.

ونشرت قبل أيام على صفحتها الشخصية عبر تطبيق “إنستغرام” صورة لها صحبة زوجها ورضيعها، معلقة: “أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قويا مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائما”.

وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.