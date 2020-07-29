خبر مزعج جدا لأبوظبي من داخل مكتب رئيس أركان الجيش الكويتي يخص قطر والأردن

في خبر مزعج لأبوظبي سيزيد حقد محمد بن زايد على الكويت كشفت وسائل إعلام كويتية، عن استقبال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، بمكتبه، صباح أمس، لكل من الملحق العسكري القطري والملحق العسكري الأردني لدى البلاد.

وفي التفاصيل التقى “الخضر” العقيد الركن أحمد المعاضيد، ملحق قطر العسكري بالكويت وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله في منصبه الجديد.

وتمنى الخضر، للعقيد المعاضيد، التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز ويطور سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح.

كما استقبل رئيس الأركان الكويتي، الملحق العسكري الأردني لدى البلاد العميد الركن عبدالله الدعجه وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله في منصبه الجديد وتمنى الخضر للدعجه التوفيق والنجاح في مهامه بما يعزز سبل التعاون العسكري بين البلدين.

وبحسب ما نقله الإعلام الكويتي فقد حضر اللقاء مدير شؤون الملحقين والبعثات العسكرية العميد الركن مساعد الحمدان.

وتعد مثل هذه الأخبار مصدر قلق كبير لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي يزعجه بشدة التقارب الكويتي ـ القطري ورفض الكويت للحصار الجائر ضد الدوحة، وكذلك حالة التقارب الأخيرة بين قطر والأردن من ناحية أخرى.

وفي يوليو الماضي ومنذ عام بالتحديد، جاء قرار عودة تبادل السفراء بين الأردن وقطر بعد عامين على قرار عمّان خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة في يونيو 2017 على خلفية الأزمة الخليجية.

وشكّل القرار خطوة مهمة في إطار انفكاك الأردن عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها، وخلال تلك الفترة، لم تنقطع العلاقات بين البلدين.

وتمكنت قطر والأردن من الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى العلاقات حتى مع ذروة الأزمة الخليجية، حيث أعلنت قطر عن تقديمها لمساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.

ومنذ الإعلان عن المنحة القطرية للأردن، بدأ التقارب التدريجي حتى بلغ ذروته، مع إصدار الديوان الملكي بالأردن مرسوماً ملكياً بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيراً فوق العادة ومفوّضاً للأردن لدى دولة قطر.

كما صدرت موافقة الحكومة الأردنية على قرار الحكومة القطرية تسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيراً فوق العادة ومفوضاً لها في عمّان.

وسبق أن قال سفير قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، في يونيو الماضي، إن الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية “تصطدم دائما برفض دول الحصار”.

وأضاف آل ثاني، أن “الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل”.

وأشار أن المحاولة الأخيرة التي قامت بها الكويت تمثلت في زيارة وزير خارجيتها، الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى قطر، في 10 مايو الماضي، وزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر إلى الكويت، في 21 من الشهر ذاته.

ولم يقدم السفير القطري أي تفاصيل إضافية حول مجريات الزيارتين، إلا أنه قال إن “المحاولة الكويتية إضافة لجهود أمريكية (لم يوضحها)، قوبلت لسوء الحظ برفض دول الحصار”، في إشارة للسعودية والإمارات والبحرين ومصر.