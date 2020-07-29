خامنئي يهزئ ملك “مزرعة آل سعود” في بيان رسمي:”ليته يرضي الله بدلا من إرضاء ترامب”

شن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، هجوما عنيفا على السعودية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعاه إلى إرضاء الله بدلا من إرضاء واشنطن، حسب وصفه.

وفي بيان رسمي أصدره “خامنئي” اليوم، الأربعاء، بمناسبة بدء موسم الحج، قال في تصريحات اعتبرها ناشطون “تهزيء للملك”: “إذا كان من يتولى أمور الحج هو بحق خادم الحرمين الشريفين فعليه أن يتحرى رضا الله بدلا من رضا الإدارة الأمريكية”.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية فقد أكد خامنئي موقف “إيران الثابت تجاه الأحداث الراهنة في أمريكا، بإدانة السلوك العنصري الشنيع للحكومة الأمريكية ودعمها للمواطنين المحتجين”.

وأشار في بيانه إلى أن “موسم الحج كان من بواعث عزة وعظمة وازدهار العالم الإسلامي، منوها إلى الحزن الذي يستولي على قلوب المؤمنين بسبب الظروف الخاصة التي تسود مناسك حج العام الجاري.

ويجري موسم الحج هذا العام في ظروف استثنائية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية واسعة لحماية الحجاج، حيث تظهر صور تم التقاطها للمسجد الحرام مئات الحجاج يطوفون حول الكعبة، محافظين على التباعد الاجتماعي في موسم حج هذا العام الذي اقتصر على أعداد محدودة جدا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أجرى اتصالا هاتفيا بولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، للاطمئنان على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أجرى عملية جراحية مؤخرا بإحدى المستشفيات السعودية.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي، وفق بيان سابق للديوان الملكي.