السيسي لا يحب أصحاب الكروش.. هذا ما طالب به المصريين حتى يتمكنوا من العمل في “الروبيكي”!

قالت تقارير إعلامية مصرية، إن المسؤولين عن الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية وضعوا شرطاً “غريباً” للراغبين في العمل بمدينة “الروبيكي” الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية.

وقال سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “علي مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، إنه يتم اختيار العمال بناءً على الكفاءة، والخبرة في مجال صناعة الغزل.

وأكد أن هناك معايير لاختيار العمال، منها الخبرة والعمل الطويل في هذا المجال، مشدداً على عدم قبول المدخنين؛ نظراً إلى أن “عُقب سيجارة يولع الدنيا كلها”، لافتاً إلى أن الشركة لن تقبل أصحاب الأوزان الزائدة، مؤكداً أن سبب ذلك عدم الاتفاق مع طبيعة الصناعة التي تستوجب خفة الحركة.

بأمر من السيسي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز، المرحلة الأولى من مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إذ قالت تقارير إعلامية إن قرار منع تشغيل أصحاب الوزن الزائد كان بأمر من الرئيس المصري.

يتضمن المشروع في مرحلته الأولى 6 مصانع، أحدها للغزل الرفيع، وآخر للسميك، ومصنع لتحضيرات النسيج، وآخر للنسيج المستطيل، ومصنع للنسيج الدائري، ومصبغة عالمية.

كما قالت وسائل إعلام مصرية، إن المشروع يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للقطن المصري، بدلاً من تصديره في شكل خام.

وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، المصريين بلعب الرياضة من أجل زيادة المناعة التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وللتخلص من الوزن الزائد الناجم عن الجلوس الطويل بالمنازل؛ من جراء الإغلاق الذي فرضته القاهرة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك في كلمة للسيسي أمام عدد من مسؤولي الحكومة وقادة الجيش وبثتها وسائل إعلام مصرية، خلال افتتاحه مدينة “الروبيكي” الصناعية.

السيسي وفي حديثه عن انتشار كورونا بالأراضي المصرية، أشار إلى ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، متحدثاً عن ضرورة تقوية المناعة في الجسم.

أضاف الرئيس المصري: “مارِسوا الرياضة ما أمكن، لأن ده أمر مهم جداً لدعم المناعة، ونتيجة للإغلاق في الشهور اللي فاتت وزننا زاد شوية، بسبب قعدتنا في البيوت، وعشان نتخلص من الوزن الزائد ده لازم نمارس الرياضة”.

في السياق ذاته، طالب السيسي بأن يخضع العمال في المصانع لوزن أجسادهم كل شهر، وقال: “مفيش هزار ودلع في المصانع الجديدة، والعامل اللي مش كده نقوله شكراً، وبقوله يتوزن كل شهر، والرياضة كل يوم؛ حتى لا يكون واقفاً في المصنع تعبان، وحق العامل ياخده، وحق العمل مش منقوص، وحتى تنجح هذه المنظومة لابد من الالتزام والانضباط في العمل”.

كذلك طالب السيسي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن أرقام ضحايا الفيروس في مصر بدأت تتناقص، لكنه قال: “لا نريد أن يتسبب التفاؤل بتراجع أعداد الإصابات، في تقليل إجراءاتنا”.