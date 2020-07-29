أسماء جديدة في فضيحة غسيل الأموال بالكويت .. و23 مشهوراً سعودياً دخلوا على خط القضية!

تتعمّق فضيحة غسيل الأموال المتورط فيها عدد من المشاهير في الكويت لتطال 23 مشهوراً سعودياً في أحدث التطورات المتعلقة بهذه القضيّة.

في هذا السياق، كشف مصدر لصحيفة “القبس” الكويتية، أن تبادل معلومات جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل المشاهير في الكويت.

وقال المصدر إن 23 مشهوراً سعودياً تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن عمليات بيع سيارات “أنتيك” وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهوراً سعودياً، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

وتلقت “وحدة التحرّيات” في الكويت 10 إخطارات لمشاهير جدد؛ ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطاراً.

وأكد المصدر أن مجهودات جبّارة تُبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة الذين جرت إحالتهم إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة، حيث من المتوقع أن تمتد التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وكان مصدر كويتي مطلع كشف عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال وهم:

1- حليمة بولند.

2- فوز الفهد.

3- فرح الهادي.

4- مريم رضا.

5- يعقوب بوشهري.

6- عبدالوهاب العيسى.

7- دانة الطويرش.

8 جمال النجادة.

9- شفاء الخراز.

10- مشاري بو يابس.

وتداول رواد مواقع التواصل بعض الأسماء الكويتية الجديدة ومنهم “عبد الله الجاسر المعروف بـ(عبودكا)، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبد الله بوشهري، والدكتورة خلود”، إلا أنه لم يتم نشر الأسماء الجديدة بشكل رسمي وهي توقعات مبنية على آراء الناشطين في تويتر.

وقرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 وقرر منعهم من السفر.

وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً.

وعمّمت وزارة الداخلية أسماء المشاهير الـ10 فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.

وقال المصدر لصحيفة “القبس” الكويتية: إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين.

وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات.

ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.

ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء .