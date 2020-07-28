بـ 24 رصاصة.. هذا مصير اللبناني الذي أنهى حياة 4 من جيرانه في لحظة لأن “نباح كلابهم يزعجه”

أسدلت محكمة الجنايات بجبل لبنان الستار على جريمة “مجزرة عشقوت” المروعة بعد 4 سنوات من التحقيقات، والتي راح ضحيتها 4 اشخاص قتلوا بـ24 رصاصة من مسدس جارهم.

وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام محلية فقد حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم وإرغامه على دفع غرامة قدرها 700 مليون ليرة لذوي الضحايا.

تفاصيل القضية تعود لعام 2016، حين خرج المتهم إلى الشارع منزعجا من نباح كلاب جيرانه، فأطلق 24 رصاصة على أربعة أشخاص منهك أودت بحياتهم، ثم قام بعدها بإطلاق النار على الكلاب.

وحينها اعترف المتهم بقتل المجني عليهم، مبررا ذلك بأنه كان نتيجة الغضب بعد مشادة كلامية بينه وبين جيرانه تحولت إلى تبادل الضرب، مدعيا أن جاره جان بول حب الله (وهو أحد الضحايا) اعتاد ترويعه وأسرته بكلابه، كما أقدم سابقا على التحرش بزوجته.

وبسؤالها في التحقيق حينها نفت زوجة المتهم ادعاءاته، مؤكدة أن زوجها دأب على تعنيفها والشك بسلوكها دون مبرر، وكان دائما ما يترصد حركتها ويراقبها.