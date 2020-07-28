“كتب عن والده فوضعه إلى جانبه”.. “مجتهد” يكشف تفاصيل اعتقال ابن سلمان نجل الباحث حسن بن فرحان

اعتقلت قوات الأمن السعودية، خلال الساعات الماضية، “العباس” نجل الباحث السعودي حسن بن فرحان المالكي، والمعتقل لدى السلطات منذ العام 2017، بأمر من ولي العهد السعودي، بسبب أفكاره الدينية الإصلاحية.

وأكّد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” خبر اعتقال العباس، في تغريدة له رصدتها “وطن” قال فيها: “منذ تسلم الملك سلمان و ولي عهده محمد، اتسعت دائرة القمع في السعودية، وباتت لا تستهدف المعارضين فقط، بل تطال أسرهم في حال تحدثوا عن الانتهاكات داخل السجون”.

منذ تسلم الملك سلمان الحكم، و ولي عهده محمد إتسعت دائرة القمع في #السعودية، وباتت لا تستهدف المعارضين فقط، بل تطال أسرهم في حال تحدّثوا عن الإنتهاكات داخل السجون.



اعتقل نجل الباحث حسن بن بفرحان المالكي، العباس @alabbas66 بسبب تغريدات تطرق فيها إلى ظروف اعتقال والده. — مجتهد (@mejtahidd) July 27, 2020

وتابع مجتهد كاشفاً عن سبب اعتقال العباس: “اعتقال نجل الباحث حسن بن فرحان المالكي، العباس، بسبب تغريدات تطرق فيها إلى ظروف اعتقال والده”.

وتسبب خبر الاعتقال بردود أفعال عديدة لدى المغردين عبر تويتر، والذين هاجموا “الفرعنة” التي يقوم بها ابن سلمان ضد الشعب السعودي وكل الأصوات المخالفة له.

وفي ذلك قال أحدا المعلقين: “قال من ربك يا فرعون، نشأ وترعرع في كشف الفساد والعار والكفر، ولم يؤمن بل جميعهم يستخدمون الدين كستار لفسقهم وفجورهم”.

قال من ربك يافرعون … نشأ وترعرع في كنف الفساد والعار والكفر ولم يؤمن بل جميعهم يستخدمون الدين كستار لفسقهم وفجورهم — Addia (@addia1) July 27, 2020

فيما قال آخر: “هذه بلد ما هو بس يقولوا فيها أكل تبن أكل سجن”.

هذي بلد ماهو بس يقولوا فيها أكل تبن أكل سجن. — (معصومه) مرجعي وتاج رأسي السيد علي السيستاني (@han1413) July 28, 2020

وكانت السلطات السعودية اعتقلت “المفكر الديني” حسن فرحان المالكي، والد المعتقل الجديد نجله، العباس، وذلك بتاريخ سبتمبر/ أيلول 2017، موجهة له تهماً وصفتها مؤسسة هيومن رايتش ووتش بـ”المبهمة” تتصل بأفكاره الدينية السلمية، التي قالت في بيان لها صدر العام الماضي 2019، إلى أن النيابة العامة السعودية تسعى لإيقاع عقوبة الإعدام بالمفكر الإصلاحي السعودي حسن بن فرحان المالكي، بسبب تلك التهم.