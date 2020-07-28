“شاهد” صور بأوضاع مخلة لعُمانيات تفجر موجة غضب بالسلطنة.. استدرجن من الأردن بهذه الحيلة ثم بدأ الابتزاز!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة، بعد الكشف عن حالات ابتزاز لعدد من الفتيات العُمانيات بصور في أوضاع مخلة لهم، كن قد أرسلنها لدجالين طلبوا منهم ذلك بحجة جذب شخص تريده الفتاة لها فيما يعرف بـ”جلب الحبيب” وطرق نصب ودجل وأخرى.

التفاصيل الصادمة كشفها المهندس العماني حسن العجمي، أخصائي أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية، حيث تحدث في مقطع فيديو له رصدته (وطن) عن حالات عايشها بنفسه لابتزاز فتيات.

(قصص عجيبة غريبه ) على ويش الوازي كذا 🤦‍♂️

العجمي : توصلنا حالات فتيات يتم

ابتزازهن تواصلن مع محتالين لجلب

الحبيب pic.twitter.com/WmISOdMpTQ — الزِّنَاد العُماني (23 يوليو🇴🇲) (@Omani_Kin6R) July 27, 2020

وكشف “العجمي” عن مراسلة بعض الفتيات العمانيات لدجالين من الأردن والمغرب ودفع أموال لهم لأجل إيقاع شخص معين في حبها بالسحر (جلب الحبيب).

وقال ” الفتاة تريد تسوي سحر لأجل جلب الحبيب تعطي بيانته واسمه واسم امه وصورته للدجال، كل هذا بسيط الكارثة ايش دخل الموضوع انك تصوري نفسك بأوضاع مخلة وتكتبي على جمسك اشياء وتبعتيها لهذا الشخص لأجل يجبلك الحبيب، تأتينا يوميا حالات مؤسفة تطلب المساعدة بعد تعرضهم للابتزاز”

واثار ما كشفه المهندس العجمي موجة غضب كبيرة بين العمانيين، الذين استنكروا اتجاه بعض الفتيات لمثل أعمال السحر والشعوذة هذه مطالبين السلطات بالتدخل لوقف هذه الممارسات المشينة، كما طالبوا بحملات توعية للبنات المراهقات في المدارس، كما ذكر آخرون قصص حدثت معهم في هذا الشأن.

لاحول ولا قوة الا بالله، كيف ذي التفكير اللي عندهن، واصلا كله شعوذة ف شعوذة الله يهديهن — 🇴🇲حب الوطن🇴🇲عزيزة🌹 (@samalb1978) July 27, 2020

ان أختي تواصل معها شخص من الاردن يقول اساعد في اي شي عن شخص متوفي من العائلة الحاكمة في عمان بس حولي ١٠٠ريال عشان نخلص الإجراءات اللازمة لتحويل المبلغ الي هوه ٥٠٠٠ ريال عماني يعني عطيني ١٠٠ و بعطيك ٥٠٠٠ نصب عيني عينك 😂😂واختي مصدقة الموضوع و الأسف هيه دارسة جامعية — عبدالله الهاشمي (@EbZ8fo2VsFZiXww) July 28, 2020

ماشي توعيه صراحه المفروض تصير توعيه للبنات المراهقات في المدارس — ‏لـــ‿ــو لـــ‿ــو ♡ (@Lo____84) July 27, 2020

وأوضح أحد النشطاء أن هناك محتالين ينشروا ارقامهم على الانستجرام ويوهموا الناس بأشياء مثل جلب الحظ ،وجلب الحبيب.

هناك محتالين ينشروا ارقامهم على

الانستجرام يوهموا الناس بأشياء

مثل جلب الحظ ،وجلب الحبيب — الزِّنَاد العُماني (23 يوليو🇴🇲) (@Omani_Kin6R) July 27, 2020

وأرجع آخر ذلك إلى غياب الوازع الديني وكتب:”هذا كله بسبب الوازع الديني ولو كل بنت ملتزمة وتخاف ربها ما كانت فكرت ولا استجرأت تخوض بعلاقه مع شاب ياريت التركيز بمنع الهاتف عن الابناء”

هذا كله بسبب الوازع الديني ولو كل بنت ملتزمه وتخاف ربها ما كانت فكرت ولا استجرأت تخوض بعلاقه مع شاب ياريت التركيز بمنع الهاتف عن الابناء 👌🏻 — al aneen 2020 (@alaneen20201) July 27, 2020

ويشار إلى أنه قبل أيام قالت شرطة عمان السلطانية على حسابها في “تويتر”: إن “قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على ثلاثة متهمين بينهم رجل وامرأتان من جنسيتين عربية وأوروبية بتهمة الاحتيال والشعوذة”.

وأضافت الشرطة: أن الموقوفين “ادعوا مقدرتهم على إخراج الجن وعلاج الأمراض”، لافتةً إلى “استيقاف المواطن صاحب المنزل الذي قام باستقدام المتهمين بتأشيرات سياحية”.