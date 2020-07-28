“شاهد” السعودية مودل روز مع كلابها بالهوت شورت في شوارع أمريكا.. أظهرت بطنها وهذا ما فعلته!

أثارت عارضة الازياء السعودية مودل روز، الجدل من جديد بملابسها التي ارتدتها لتتنزه مع كلابها في شوارع أمريكا.

وظهرت مودل روز في الصور التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي هوت شورت أصفر، مع تيشرت يكشف بطنها، وتقود دراجتها برفقة كلابها في أحد المتنزهات في أمريكا حيث تقيم.

الليمونة "مودل روز" عبر IG:💛 pic.twitter.com/5JLwDuDW02 — We Heard Rumors (@whrumor) July 27, 2020

وسخر المغردون من تشبيه مودل روز بالليمونة بسبب ارتداءها اللون الأصفر الفاقع، وجرأتها في ارتداء الملابس الجريئة، وفي ذلك قال مُغرد: “وش اللبس؟”، مرفقاً تعليقه بصورة من مسلسل “باب الحارة”، لمجموعة رجال يغلقون أعينهم بسبب فظاعة ما رأوه.

بينما نشر مُغرد آخر صورة لمودل روز قبل وبعد التجميل، تُظهر الفروقات الشاسعة في شكلها، وعلق ساخراً: “بعد الاستخدام”.

بينما نوه آخرون إلى أن “سرة البطن” لديها مُختفية، ورجحوا أن ذلك يعود إلى كثرة تعديلات الفوتوشوب التي تُجريها على صورها لتبدو رشيقة وجميلة.

السره وينها مختفيهه 🙃💔 — حويتتممّ | (@modchll) July 27, 2020

طلعت بدون سرة من جد 😂 — suhaib (@not_suhaib) July 27, 2020

هي ماعندها سره 😅 — عطاخير (@Atakhir230) July 27, 2020

مودل الرخيصة ✅ — ط (@naifdlu) July 27, 2020

وكانت مودل روز قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في آخر جلسة تصوير لها لصالح إحدى مجلات الأزياء.

وظهرت مودل روز في الصور التي نشرتها المصورة أنجلينا فينتوريلا عبر “انستجرام”، وهي ترتدي بدلة كلاسيكية مخملية باللون التركوازي، دون تيشرت أو حتى حمالة صدر تحتها.

ولم تجرؤ مودل روز على نشر هذه الصور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتمكن من الهروب بكل الأحوال من الانتقادات وردود الأفعال الغاضبة.

والفاشينستا السعودية مودل روز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيديوهات التي تنشرها.

ومودل روز واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض.

وقررت مودل روز الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية لغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت شهرة هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت روز في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.