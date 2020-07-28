“شاهد” احتضنها من الخلف في حمام سباحة .. صورة للفنان أحمد زاهر وابنته تثير ضجة واسعة!

تعرض الفنان المصري أحمد زاهر لهجوم وتعليقات مسيئة من بعض متابعيه بعد نشره لصورة جمعته مع ابنته ليلى في حمام سباحة.

وأعرب أحمد زاهر عن غضبه الشديد من تلك التعليقات التي أصابته بالدهشة كون الصورة لا يظهر فيها أي شيء من ابنته سوى ذراعها، لأنه لن يسمح أبدًا بنشر صور لابنته بملابس البحر.

وأضاف زاهر أن التعليقات انتقدته لأنه كان يحتضن ابنته، وهو ما أدهشه لأنه لن يتوقف عن احتضان ابنته التي تعتبر جزءا منه، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن أسرته تعيش بأسلوب حياة محافظ.

من جهتها، أعربت الفنانة ملك زاهر عن غضبها من الانتقادات والهجوم الشديد الذي وجه لوالدها الفنان أحمد زاهر بسبب صورته التي ظهر فيها محتضنا ابنته “ليلى” في حمام السباحة.

وردت “ملك”، على هذا الهجوم من خلال فيديو نشرته عبر “انستغرام”.

وأوضحت أن هذه الصورة منذ 3 سنوات، عندما كانت ليلى تبلغ من العمر 15 عاما، ولا يوجد فيها أي شيء مسيء لوالدها ولا لشقيقتها.

وقالت: “بابا حاضنها في حمام السباحة.. بنته اللي مخلفها، انتوا فاهمين البديهيات اللي بنتكلم فيها؟ حقه يحضنها ويتصور براحته”.

وأضافت: “مش معنى إننا مشاهير تدخل تقول اللي أنت عايزه وأنت مستخبي ورا شاشة وتتدخل في حياة الناس.. أب وبنته منزلين صورة أنت مالك.. مش مستنين واحد متخلف زيك يقولنا رأيه.. هو اللي مخلفها ما يحضنها براحته.. أنت متخلف!!”.