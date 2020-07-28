كاتب البلاط السعودي خالد الدخيل ينقلب على السيسي ويمسح بكرامته الأرض وهذا ما قاله عن ضعف شخصيته!
يواصل الكاتب السعودي المقرب من البلاط الملكي، خالد الدخيل، التقلب في مواقفه وآرائه السياسية ليهاجم هذه المرة مصر، بعد أن أشاد بها مؤخراً بسب إعادة علاقاتها مع سوريا بعد أن انقطعت إبان ثورة يناير 2011.
وقال الدخيل في تغريدة رصدتها “وطن”: ” دعمت السعودية مصر أمام تركيا، لكن مصر تتفادى إدانة تدخلات إيران في دول عربية عدة وسبقت تركيا بذلك، وهناك تناغم بين دعم إيران ومصر لبقاء الأسد في سوريا”.
وأضاف الدخيل: “لا ترى مصر أن تدخلات إيران تستهدف أحدا! تدخلات مجانية؟، متى تدرك مصر أن صمتها قسَم الموقف العربي ما شجع إيران وتركيا وأثيوبيا معاً؟”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الكاتب السعودي ساخرين من تبدل مواقفه، ومن المواقف التي تتخذها مصر مقابل دعمها بالمال.
وفي وقت سابق، أشاد كاتب الديوان الملكي المقرب من ابن سلمان خالد الدخيل بموقف مصر الرافض لفتح سفارتها في سوريا، واصفا قرار الإمارات بإعادة فتح سفارتها هناك بأنه لا مسوغ له.
ونشر “الدخيل” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري يلمح فيها إلى رفض بلاده تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وعلق عليها بقوله: “موقف لافت لمصر: النظام السوري ليس مؤهلا بعد للعودة إلى جامعة الدول العربية.”
وتابع مستنكرا قرار الإمارات:”أي أن فتح بعض الدول العربية سفاراتها في سوريا حتى قبل أن يقبل النظام بإنتقال سياسي إستعجال لا مسوغ له” .