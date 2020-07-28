كاتب البلاط السعودي خالد الدخيل ينقلب على السيسي ويمسح بكرامته الأرض وهذا ما قاله عن ضعف شخصيته!

يواصل الكاتب السعودي المقرب من البلاط الملكي، خالد الدخيل، التقلب في مواقفه وآرائه السياسية ليهاجم هذه المرة مصر، بعد أن أشاد بها مؤخراً بسب إعادة علاقاتها مع سوريا بعد أن انقطعت إبان ثورة يناير 2011.

وقال الدخيل في تغريدة رصدتها “وطن”: ” دعمت السعودية مصر أمام تركيا، لكن مصر تتفادى إدانة تدخلات إيران في دول عربية عدة وسبقت تركيا بذلك، وهناك تناغم بين دعم إيران ومصر لبقاء الأسد في سوريا”.

وأضاف الدخيل: “لا ترى مصر أن تدخلات إيران تستهدف أحدا! تدخلات مجانية؟، متى تدرك مصر أن صمتها قسَم الموقف العربي ما شجع إيران وتركيا وأثيوبيا معاً؟”.

دعمت السعودية مصر أمام تركيا.لكن مصر تتفادى إدانة تدخلات ايران في دول عربية عدة وسبقت تركيا بذلك.وهناك تناغم بين دعم ايران ومصر لبقاء الأسد في سوريا. لا ترى مصر أن تدخلات ايران تستهدف أحدا! تدخلات مجانية؟متى تدرك مصر أن صمتها قسَم الموقف العربي ما شجع إيران وتركيا وأثيوبيا معاً؟ — خالد الدخيل (@kdriyadh) July 28, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الكاتب السعودي ساخرين من تبدل مواقفه، ومن المواقف التي تتخذها مصر مقابل دعمها بالمال.

يا دكتور اقطع الرز وانت حا تشوف العجب — طلال بن عبدالله (@TalalAlmisnad) July 28, 2020

بعض كلامك صحيح .. اما تركيا عندما كانت مع تحالف استراتيجي مع السعودية ابان الربيع العربي والزيارات الرسمية بين البلدين كان هناك توافق واضح ضد الوجود الايراني في اليمن وسوزيا والعراق لكن توتر العلاقات في الفترة الاخيرة اثر على موقف تركيا تجاه ايران . — Hamam Alfawarah 🇯🇴 (@hamam_Bjk) July 28, 2020

إذا كان على الرز فالرز الإيراني والعراقي حاضر

ولكنها مصر العروبة لا رز يقودها ولا باميا 🙂 — S A L E H (@salehAjaber) July 28, 2020

لا أعلم لماذا نُصوّر موقف مصر من بقاء بشار وكأنه موقف مختلف عن ما يدور في بعض دول الخليج.



يا أخي، هناك ثلاث سفارات خليجية مفتوحة اليوم في دمشق، وهناك إتصالات بين مسؤولين خليجيين (معروفين بدعمهم لمصر) وبين بشار، وأيضا هناك لقاءات بين مسؤولين خليجيين مع مسؤولين في النظام السوري. pic.twitter.com/uNjUSPoAGK — Abdullah | ِعَبْدُالله (@ABDuLLaH__3210) July 28, 2020

قطار مصر يمشي بالرز جمال يسمينا الرجعية والسادات يسمينا الأقزام والحالي نحن مجرد ناس عندنا رز كثير اوي اوي يجب أن نفهم أن لا فائدة من العسكر- العسكري يجهل علم الإدارة والأقتصاد وهو عالة على البلد الذي يحكمه وعلى محيطه الجغرافي أيضا وهدف التسلط والحفاظ على كرسي الحكم بأي ثمن — ام النبهان (@zBJOPXhSwSy02sG) July 28, 2020

عصابة مصر مثلها مثل عصابة سورية تسلط عسكري على حكم البلد و سرقة و استباحة مقدرات البلد و من الطبيعي ان يدعموا بعضهم بعضا و الأسلحة المصرية التي قتلت السوريين موثقة و يا ليتنا وجدنا دولة عربية قدمت حماية للسوريين من القتل هل تقدمت مصر لهذا و لم تجد ثوار يدعموا دخولها .

ماذا فعلت . — ابو المغيرة ادريس (@lionheartidrees) July 28, 2020

وفي وقت سابق، أشاد كاتب الديوان الملكي المقرب من ابن سلمان خالد الدخيل بموقف مصر الرافض لفتح سفارتها في سوريا، واصفا قرار الإمارات بإعادة فتح سفارتها هناك بأنه لا مسوغ له.

ونشر “الدخيل” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري يلمح فيها إلى رفض بلاده تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

موقف لافت لمصر: النظام السوري ليس مؤهلا بعد للعودة إلى جامعة الدول العربية. أي أن فتح بعض الدول العربية سفاراتها في سوريا حتى قبل أن يقبل النظام بإنتقال سياسي إستعجال لا مسوغ له.https://t.co/jHrXkKx3yw — خالد الدخيل (@kdriyadh) February 4, 2019

وعلق عليها بقوله: “موقف لافت لمصر: النظام السوري ليس مؤهلا بعد للعودة إلى جامعة الدول العربية.”

وتابع مستنكرا قرار الإمارات:”أي أن فتح بعض الدول العربية سفاراتها في سوريا حتى قبل أن يقبل النظام بإنتقال سياسي إستعجال لا مسوغ له” .