حفتر بات محاصرا برا وبحرا وجوا.. فرقاطة باتجاهها للمتوسط وقرار للأمم المتحدة سيثير جنون الإمارات ومصر

ضيقت الأمم المتحدة الخناق على ميليشيات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر في سرت، عبر إرسال فرقاطة إلى البحر المتوسط لمراقبة الحظر الذي فرضته على توريد أسلحة لليبيا، ما جعل حفتر محاصرا برا وبحرا وجوا.

وفي التفاصيل تعتزم ألمانيا إرسال فرقاطة الأسبوع المقبل إلى البحر المتوسط للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة لليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية سيكون على متن الفرقاطة “هامبورغ” نحو 250 جنديا ألمانيا، من المنتظر أن يصلوا إلى منطقة العمليات في منتصف أغسطس المقبل.

وتهدف مهمة الاتحاد الأوروبي “إيريني” إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي تعصف بها الحرب الأهلية، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والحيلولة دون تهريب أسلح إلى هناك أو تهريب النفط.

واندلعت الحرب الأهلية في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي “معمر القذافي” في 2011.

وتتلقى القوات الحكومية الليبية دعما من تركيا، بينما تتلقى ميليشيات حفتر دعما من مصر والإمارات وروسيا.

وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن، بما في ذلك مؤتمر ليبيا الذي انعقد في برلين في يناير الماضي، وهرب منه حفتر عندما كان في موضع قوة بينما الآن هو من يسعى للتفاوض بعد قرب تدميره وقواته نهائيا.