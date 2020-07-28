بعد ذكر اسمها في فضيحة غسيل الأموال التي هزّت الكويت .. هذا ما أعلنته الفاشينستا فوز الفهد

خرجت الفاشينستا الكويتية فوز الفهد عن صمتها، بعد الإعلان عن تورطها في قضية غسيل الأموال التي هزت الكويت مؤخراً، ووصل الأمر إلى النيابة العامة.

وقالت فوز الفهد بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”: “أحببت أن أطمئن الجميع بما حدث أمس، أولا أوجه شكري لجميع من سأل عني واتصل بي، أنا بخير والأمور كلها بخير، وما جرى مجرد إجراء روتيني قانوني، ومن حق الدولة أن تحقق معنا بأي أمر تشعر أن به خطب ما”.

#فوز_الفهد تطمئن متابعينها بعد ان ظهر اسمها ضمن المتهمين بغسل الأموال:



" بأذن الله داخله نظيفة وبأذن الله طالعة نظيفة" #غسيل_الفاشينستات pic.twitter.com/BEe3cQhXPQ — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 27, 2020

وتابعت فوز الفهد: “يريدون أن يسألوا عنا، ويعرفون كل شيء، وأنا كشخص، مستعدة أن أفعل كل ما يريدونه، وكل شيء نظيف بإذن الله”.

ووجهت فوز الفهد شكراً لمن اهتم بأمرها قائلة: “هذا الموقف كشف لي أن الكثير من الناس يحبونني، وأنا مرتاحة بمروري بهذا الأمر لأنني أريد الانتهاء منه سريعاً، وسأدخل نظيفة وأخرج نظيفة”.

وكانت تقارير إعلامية كويتية قد كشفت عن قائمة تضم 10 أسماء من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي متهمين بغسيل الأموال، وهو ما أحدث جدلا واسعا في المجتمع، وسط مطالبات وتحقيقات من أجل محاسبتهم.

وكشف مصدر كويتي مطلع عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال.

والمتهمون هم:

1- حليمة بولند.

2- فوز الفهد.

3- فرح الهادي.

4- مريم رضا.

5- يعقوب بوشهري.

6- عبدالوهاب العيسى.

7- دانة الطويرش.

8 جمال النجادة.

9- شفاء الخراز.

10- مشاري بو يابس.

وقرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفُّظ على أموالهم ومنعهم من السفر.

وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً.

وعمّمت وزارة الداخلية أسماء المشاهير الـ10 فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.

وقال المصدر لصحيفة “القبس” الكويتية: إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.

ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء .