السلطان هيثم بن طارق يُهاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد .. وهذا ما دار بينهما

أفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، الثلاثاء، بتلقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إتصالاً هاتفياً من سلطان عمان هيثم بن طارق .

وبحسب “قنا”، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل الأمير والسلطان التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان، تبادل سموه وجلالة السلطان التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.#قنا pic.twitter.com/GgjsIuAEVM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 28, 2020

وترتبط سلطنة عمان وقطر بعلاقاتٍ متينة، تعتبر واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية، وهي مثال واقعيّ على تعاضد العلاقات الدولية التي تجمع بين الدول الشقيقة والصديقة.

ولعل ما أسهم في تعزيز العلاقات بين الدوحة ومسقط ما تتمتع به الدولتان من موارد طبيعية وصناعات متقدمة واقتصادات قوية، إضافة إلى موقعهما الجغرافي القريب، والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الدوحة بمسقط.

ومما يؤكد متانة العلاقات القطرية – العُمانية، فقد كان الانحياز إلى الحق القطري والتصدي لمحاولات التشويه واضحاً لدى العُمانيين .

وتجسد الإسناد الشعبي العُماني لقطر في مجالات عدة، منها المواقف السياسية الشعبية، والدعم الإعلامي، بل والاصطفاف مع الفرق الرياضية القطرية.

وفتحت السلطنة موانئها البحرية والجوية، وطوعت مواردها الحسية والدبلوماسية، لدرء المخاطر التي أحاطت بالأشقاء في قطر بعد الحصار 2017.

وأبدت السلطنة ممانعة صلبة ضد محاولات إخراج قطر من منظومة التعاون، أو عزلها عن محيطها الإقليمي وحاضنتها الخليجية.