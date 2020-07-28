“يمثل بلدًا إسلامياً يضع لفظ الشهادة على علمه”.. “شاهد” السفير السعودي في لندن يعترف بوجود بار للخمور في منزله!

في فضيحة مدوية لنظام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين، تفاخر السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر آل سعود بامتلاكه بار للخمور في منزله وذلك بأحدث ظهور له على وسائل الإعلام.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، جانب من لقاء صحفي للأمير السعودي مع الصحفي البريطاني روبرت كارتر، تفاخر فيه الأمير بوجود بار في منزله، ليعلق الصحفي البريطاني على ذلك متهكماً: “هذا السفير يمثل بلدًا إسلامياً يضع لفظ الشهادة على علمه ويضم أقدس مسجدين”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو معبرين عن استغرابهم من اعتراف الأمير السعودي، موجهين انتقادات لنظام محمد بن سلمان.
وفي الحوار ذاته دافع الأمير السعودي عن مشروع نيوم الذي يعتزم محمد بن سلمان تنفيذه في السعودية، والذي يعد أضخم مشروع بالمملكة ويهتم بالترويج لما يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وقال إن الشريعة قابلة للتكيف، إذا نظرت إلى تاريخ الإسلام فقد تكيف مع العديد من المسائل، والسعودية تتحرك باتجاه إيجابي ولا يمكن إعطاء الناس شيئاً لا يريدونه.!