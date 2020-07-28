“يمثل بلدًا إسلامياً يضع لفظ الشهادة على علمه”.. “شاهد” السفير السعودي في لندن يعترف بوجود بار للخمور في منزله!

في فضيحة مدوية لنظام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين، تفاخر السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر آل سعود بامتلاكه بار للخمور في منزله وذلك بأحدث ظهور له على وسائل الإعلام.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، جانب من لقاء صحفي للأمير السعودي مع الصحفي البريطاني روبرت كارتر، تفاخر فيه الأمير بوجود بار في منزله، ليعلق الصحفي البريطاني على ذلك متهكماً: “هذا السفير يمثل بلدًا إسلامياً يضع لفظ الشهادة على علمه ويضم أقدس مسجدين”.

فضيحة مدوية



السفير السعودي في لندن خالد بن بندر آل سعود

أكد أنه يمتلك (بار) في منزله.. خلال لقاء مع قناة بريطانية

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وتعليقاً على هذا الاعتراف..

قال الصحفي (روبرت كارتر) متهكماً:

(هذا السفير يمثل بلدًا إسلامياً يضع لفظ الشهادة على علمه.. ويضم أقدس مسجدين)pic.twitter.com/gBAL9jN18c — نحو الحرية (@hureyaksa) July 28, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو معبرين عن استغرابهم من اعتراف الأمير السعودي، موجهين انتقادات لنظام محمد بن سلمان.

السفراء على دين مناشيرها

آل سلول يختارون بطانة يرضون عنها

و أقول

ما خفي أعظم

لو تكشفت أسرار صهاينة العرب لرأينا العجب — حسن أبو محمد (@Hasan1532011Has) July 28, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله https://t.co/y0r9fAKUVP — فاضلة العبيدي (@FadilaBibi) July 28, 2020

حسبان الله ونعم الوكيل فيهم يارب العالمين اللهم اهلاكهم كمااهلك ت فرعون وقومه https://t.co/ARZDP6DOsa — محمد الحميدي (@HcsYgHKEIauMisC) July 28, 2020

من يوم نشأت السعوديه وهم هكذا هذا الامر ليس بجديد فنحن نعرفهم واعمالهم عز المعرفه https://t.co/KnrJMJWLai — @aalhamli5 (@aalhamli54) July 28, 2020

وفي الحوار ذاته دافع الأمير السعودي عن مشروع نيوم الذي يعتزم محمد بن سلمان تنفيذه في السعودية، والذي يعد أضخم مشروع بالمملكة ويهتم بالترويج لما يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وقال إن الشريعة قابلة للتكيف، إذا نظرت إلى تاريخ الإسلام فقد تكيف مع العديد من المسائل، والسعودية تتحرك باتجاه إيجابي ولا يمكن إعطاء الناس شيئاً لا يريدونه.!