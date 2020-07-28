جريمة تهز مصر.. أب “نُزعت الرحمة من قلبه” أنهى حياة ابنه المعاق بطريقة بشعة “لأن بكائه يزعجه”!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واستنكار واسعين، عقب تداول تفاصيل جريمة بشعة أقدم عليها أب حيث قتل ابنه المعاق بالاعتداء عليه ضربا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية فإن الجريمة وقعت في مدينة نصر بالقاهرة، حيث تلقت الشرطة بلاغا بوفاة صبي يبلغ من العمر 15 عاما داخل شقته.

وبعد الوصول لموقع الجريمة تبين أنه طفل معاق ذهنيا، وبمناظرة جثته اتضح وجود آثار ضرب عنيف عليه.

واعتدى والد الطفل عليه بشكل عنيف عبر ضربات متتالية بيده، ولكمات بمناطق متفرقة بجسده، وعصا غليظة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق ما أوضحت التحقيقات.

هذا وألقت الشرطة القبض على والد الطفل، الذي اعترف بارتكابه للجريمة بحجة ”تأديبه“، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.