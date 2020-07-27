وفاة طبيب الغلابة المصري محمد مشالي.. “شاهد” هذه آخر وصية كشف عنها قبل رحيله!

أعلن وليد مشالي نجل الدكتور المصري محمد مشالي، والذي عُرف إعلامياً بـ”طبيب الغلابة”، عن وفاة والده بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء، عن عمر يُناهز الـ76 عاماً.

وكتب وليد عبر صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”: “انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي الدكتور محمد عبدالغفار مشالي والدفنة بعد صلاة الظهر بالبحيرة”.

انتقل الي رحمة اللة تعالي والدى الدكتور محمد عبدالغفار مشالى و الدفنة بعد صلاة الظهر بالبحيرة Gepostet von Waleed Mashaly am Montag, 27. Juli 2020

وكشف الطبيب المُساعد لـ”طبيب الغلابة”، عن آخر أمنياته قبل وفاته، وقال إنه حدثه مرارا عن أمنيته، أن يلقى ربه واقفاً على قدميه، وهو يخدم المترددين على عيادته من الغلابة.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” تعليقا لهاشم محمد، مساعد الراحل الدكتور محمد مشالي، قال فيه إن “هذه الأمنية كان يطلبها من الله دائما وحقق الله له أمنيته”.

وأضاف: “سخر طبيب الغلابة وقته وعمره لخدمه الفقراء وكان ينفذ وصية والده الذي أوصاه بأن يكون عونا وسندا للفقراء طوال عمره”.

وفور إعلان وفاته، تصدر هاشتاج #طبيب_الغلابه التريند في مصر والعالم العربي، ونشر مُحبوه صوراً تعبيرية وكاريكاتيرية لوداعه، وتصويره أنه ملاك بهيئة إنسان، أو أنه أحد الأبطال الخارقين الذين ابتدعتهم خيالات المؤلفين، بينما طبيب الغلابة حقيقة.

Peace be upon the person who believes that Contentment is an inescapable treasure, not in words.🙏💔#طبيب_الغلابه #محمد_مشالي #البقاء_لله pic.twitter.com/wF22DofjLI — عربي حر🦅 (@babsbs47225253) July 28, 2020

You walked up a great meanings in us so you will never die in our hearts. 💔😪#طبيب_الغلابه pic.twitter.com/XdHzWgKjO9 — عربي حر🦅 (@babsbs47225253) July 28, 2020

You made us believe that this life is full of great meanings that we have to live for 🌸🌸

Thanks for spreading Good values that were about to disappear

Rest in peace 🦋💙#طبيب_الغلابه pic.twitter.com/SJiEfAw8rI — ⁦🅰️⁩ya✨ (@Aya_Mahfouz) July 28, 2020

God Save The King in the paradise of the mole ❤#طبيب_الغلابه pic.twitter.com/qmuutyZwHd — LEO 💖👑 (@AbdoooZ74) July 28, 2020

everybody love the things you do from the way talk to the way you move 💙💔 #طبيب_الغلابه pic.twitter.com/PYgMvbx7zH — أنس ⚖️ (@ANASISM39486013) July 28, 2020

وفاة #طبيب_الغلابه



د. محمد مشالي أحد أعظم أطباء الأطفال بمصر، كشفه "10 جنيهات" وإعادة الكشف "3 جنيهات" غالباً كان يعطي الدواء مجاناً ويعفي الفقراء من قيمة الكشف ويقول "أعطتني الدنيا أكثر مما أتمنى وأكثر مما استحق ومش ممكن أسيب حد يموت من الوجع" 💔pic.twitter.com/qjfbKfdRhT — عبدالله البندر (@a_albander) July 28, 2020

وقال طبيب الغلابة عن نفسه في مقابلة صحفية أجريت في وقت سابق: “والدي أوصاني وهو على فراش الموت خيرا بالفقراء، وبمرضى الفقراء”.

وبكى طبيب الغلابة في اللقاء حين تذكر واقعة مؤلمة عاشها، وسردها قائلاً: “جاء لى طفل صغير مريض بمرض السكري وهو يبكى من الألم ويقول لوالدته أعطينى حقنة الأنسولين، فردت أم الطفل لو اشتريت حقنة الأنسولين لن نستطيع شراء الطعام لباقى أخواتك، ولا زالت أتذكر هذا الموقف الصعب، الذى جعلنى أهب علمى للكشف على الفقراء”.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الغفار مشالي وُلد بمحافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

وتخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة.

وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد (عمرو وهيثم ووليد) تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

وظل الراحل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.

وتقديرا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد شوارع مدينة طنطا؛ بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.