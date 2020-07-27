هكذا علّق “الشاهين” العُماني على حاجة السلطنة لقاعدة عسكرية تركية للتعامل مع أي تهديد محتمل من الامارات

علّق حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” على ما يتداول وينشر من أنباء غير مؤكدة عن توقيع معاهدة عسكرية بين سلطنة عمان وتركيا .

تعليق “الشاهين” جاء في سياق ردّه على تغريدةٍ تناول فيها مستشار ولي عهد أبوظبي السابق الدكتور جمال سند السويدي مدير عام -مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية-، الخبر غير المؤكد عن المعاهدة.

*الصحفي التركي "Mete Sohtaoglu" يزعم عبر حسابه بـ"تويتر" أن تركيا وسلطنة عُمان اتفقا على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في محافظة البريمي قرب الحدود مع دولة الإمارات*https://t.co/E7NouXGTKg — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) July 27, 2020

وجاء ردّ “الشاهين” بأسبوب ساخر، وقال: “للتعامل مع أي تهديد محتمل من الامارات (إن وجد) يا معالي البروفيسور جمال لا نحتاج الى قاعدة عسكرية تركية في البريمي بل يكفي مخيم للكشافة والمرشدات للتدخل السريع في حال الضرورة مع ربطه بخط ساخن بقيادة قوات الفرق”.

وأضاف: “إطمئنوا لن يرجّ أرضنا غير أحذيتنا ولن تهدر في سمائنا الا طائراتنا”.

للتعامل مع أي تهديد محتمل من الامارات (إن وجد) يا معالي البروفيسور جمال لا نحتاج الى قاعدة عسكرية تركية في البريمي

بل يكفي مخيم للكشافة والمرشدات للتدخل السريع في حال الضرورة مع ربطه بخط ساخن بقيادة قوات الفرق



إطمئنوا

لن يرجّ أرضنا غير أحذيتنا ولن تهدر في سمائنا الا طائراتنا https://t.co/c2bRH2a06m — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 27, 2020

كما سخر “الشاهين” من مغرّد سعودي آخر اعتبر أنّ المعاهدة المشار إليها بين تركيا وعُمان “تصعيد خطير من حكومة السلطنة”، وقال: “لقاعدة البحرية التركية في البريمي ستكون مخصصة لدعم ابحاث الاعلاف البشرية والاشراف على تصديرها لمن يحتاجها من الشعوب. يعني بالمختصر ميناء البريمي مخصص للشحن البحري التجاري فقط”.

اطمئن أخ عبدالعزيز

القاعدة البحرية التركية في البريمي ستكون مخصصة لدعم ابحاث الاعلاف البشرية والاشراف على تصديرها لمن يحتاجها من الشعوب

يعني بالمختصر ميناء البريمي مخصص للشحن البحري التجاري فقط

آمر طال عمرك،،، كل شي موجود

قت

شعير

برسيم

سبوس https://t.co/YCjqSHDkty — 🦅الشاهين🦅 (دولة راسخة🇴🇲. شعب قوي⚔) (@_FALCON_01) July 27, 2020

وكان كُتّابٌ أتراك تحدثوا في تغريداتٍ لهم عن قرب توقيع معاهدة عسكرية بين دولة تركيا وسلطنة عمان .

وقال الكاتب التركي (آكار هاكان): “قريباً بإذن الله توقيع معاهدة عسكرية بين دولة تركيا وسلطنة عُمان”.

قريباً بإذن الله توقيع معاهدة عسكرية بين دولة تركيا وسلطنة عُمان 🇹🇷🇴🇲 — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) July 26, 2020

ولم يصدر حتّى نشر هذا الخبر أي إعلان رسميّ من أيّ من الجانبين التركيّ والعُماني حول تمّ نشره عن المعاهدة العسكرية .

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.

وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020. وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.

وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.

في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.

وذكرت الغرفة التجارية العُمانية في فبراير 2020، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 8% في 2018، كما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 490 مليون دولار.