هل غيرت الإمارات موقفها؟.. مستشار ابن زايد يدعو لـ”المصالحة” مجددا ويستشهد بمسئول أمريكي:”الصلح خير”

أعاد مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، نشر تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران “براين هوك” التي أطلقها أمس الأحد، وقال فيها إن الأزمة الجارية بين دول الخليج العربي “استمرت أطول مما ينبغي”.

واعتبر ناشطون نشر “عبدالله” لهذه التصريحات على حسابه بتويتر كما رصدت (وطن) بمثابة تغير في الموقف الإماراتي ودعوة جديدة للصلح وإنهاء الأزمة التي قسمت الخليج منذ 3 سنوات.

امريكا: الخلاف الخليجي طال بأكثر مما ينبغي له ان يطول https://t.co/yZcoUBQccr — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 27, 2020

ولا يُعلم إذا كان ما يغرد به عبدالخالق عبدالله يعبر عن الموقف الرسمي للإمارات، أم أنها تقديرات ودعوات شخصية منه، مع العلم أنه أحد المقربين من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ويعمل مستشارا خاصا له.

وأمس، الأحد، اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران “براين هوك” أن الأزمة الجارية بين دول الخليج العربي “استمرت أطول مما ينبغي”.

وقال هوك للصحفيين في الدوحة، عقب اجتماعه مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “النزاع استمر لفترة أطول مما ينبغي، وهو يضر- في نهاية المطاف- بمصالحنا الإقليمية المشتركة في الاستقرار والازدهار والأمن”.

وأضاف: “إنهاء هذا الخلاف سيعزز المصالح الجماعية لكل أطرافه”، وفقاً لـ”رويترز”.

وأشار إلى أنه سيثير الخلاف الخليجي مع المسؤولين في الكويت، التي سيتوجه إليها بعد الدوحة، معرباً عن أمله في ألا يكون لوجود أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في المستشفى “أي تأثير سلبي على الجهود الدبلوماسية”.

فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية، أكد أهمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار التعاون بين البلدين في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

كما أكد موقف دولة قطر تجاه أهمية عدم التصعيد، واتخاذ الطرق الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل جميع الأزمات في المنطقة.

ويقوم هوك حالياً بجولة إقليمية في مسعى لحشد التأييد الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي مفعوله في أكتوبر المقبل.

وسبق أن صرح مسؤولون أمريكيون بأن بلادهم ستعمل على حث كل الأطراف المعنية على خوض محادثات جدية لإنهاء الأزمة الخليجية، فيما شهدت الفترة الماضية تحركات كويتية لتبديد الأزمة بدعم أمريكي كامل، في وقتٍ كشف تقرير أمريكي أن الإمارات عرقلت اتفاقاً ينهي الأزمة الحالية.