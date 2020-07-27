“القضاء سيعيد لي حقي”.. “شاهد” أول تعليق من الناشط الكويتي يعقوب بوشهري على اتهامه بغسيل الأموال

علق الناشط الكويتي، يعقوب بوشهري، على قضية اتهامه بغسيل الأموال التي لاحقته منذ أسابيع، وانتهت إلى قرار النيابة العامة بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر إلى جانب مجموعة من أبرز مشاهير الكويت.

وقال بوشهري، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن قرار تحويل قضية اتهامه إلى القضاء أسعده؛ لكونه قرارا جيدا يُبعد عنه الشبهات والاتهامات ويكشف عن الحقيقة، وأن الحجز على أمواله هو حجز تحفظي يمنعه من التصرف بها فقط.

وأوضح أن القضاء الكويتي سينصفه ويأخذ حقه، وأن وثيقة البراءة من القضاء تعنيه أكثر من حديث المتابعين والمشككين بنزاهته، مبيناً أنه يسعى للحصول على إثبات براءته قضائيا من أجل الارتباط بإحدى الفتيات.

وتابع: “عائلة الفتاة التي ينوي الارتباط بها يرفضون اقترانه بابنتهم بسبب الاتهامات التي لاحقته مؤخرا، وأن وثيقة البراءة ستكون سندا له عند عائلة الفتاة للموافقة عليه”.

ويأتي تعليق بوشهري الذي ورد اسمه بقائمة المتهمين تزامنا مع تعليقات مشاهير آخرين وردت أسماؤهم في قائمة المتهمين بغسيل الأموال، والذين صدر بحقهم قرار منع سفر والتحفظ على أموالهم.

وسبق أن ظهر بوشهري قبل أيام عدة بمقطع آخر، طالب فيه المتابعين بعدم الزج باسمه في قضية غسيل الأموال، متوعدا بملاحقة كل من يتهمه أو يزج اسمه في هذه القضايا عن طريق القضاء.

وضمت قائمة المتهمين بغسيل الأموال، إضافة إلى بوشهري، تسعة مشاهير آخرين، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“، تم اتهامهم جميعا بغسيل عشرات الملايين بعد تقديم وحدة التحريات المالية شكوى ضدهم؛ بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية، إن قيمة الأموال التي تم حجزها بحسابات المشاهير تتجاوز 150 مليون دينار كويتي.