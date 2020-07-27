“شاهد” أصالة نصري وإعلامية مصرية معروفة كادتا تموتان غرقاً في حادثٍ مرعب!

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري إلى حادث مُروع في عرض البحر في مياه العلمين بالاسكندرية، برفقة الإعلامية المصرية بسمة وهبة، كادتا أن تفقدا حياتهما بسببه.

ونشرت بسمة وهبة تفاصيل الحادث عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، مُرفقة منشورها الذي رصدته “وطن” بلحظة اصطدام “الجيت سكاي” بالصخور.

وقالت: “أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. أصاله كانت سايقة الچيت سكي بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع”.

وتابعت بسمة: “أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني أنا فقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي”.

واستطردت: “شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكرًا أصالة إنك صممتي تنقذيني وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايمًا بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة وشكرًا للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنه”.

واختتمت وهبة: “شكرًا لـ علي البحار.. وجدعنتك دي مش غريبة ع أهل اسكندرية الحمدلله 100 مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم”.

من جهتها، نشرت أصالة فيديو عبر خاصية “الستوري” على “انستغرام” لتُطمئن جمهورها على صحتها.

وأكدت أصالة أنها بحالة صحية جيدة بعد الحادث، منوهة إلى أنها تحب الاستمتاع بالبحر كالأطفال، مما أدى إلى وقوعها هي وبسمة وهبة هذه الوقعة، خاصة أن بسمة وهبة ‏تعرضت للحادث بصورة أصعب منها هي شخصيًا، وأنها متعودة على التعرض إلى الحوادث.

وقالت أصالة إنها حذرت بسمة وهبة من الركوب معها في الجيت سكي لأنها تريد أن تنطلق في البحر بحرية ولكن بسمة أصرت ‏على مصاحبتها.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد احتفلت منذ أيام، بخطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب تجميل مصري، في جو عائلي بسيط، لم يشهد حضور أي من المشاهير، أو حتى طليقها والد شام.