روان بن حسين تثير ضجة بمطلب “تدريس الجنس” بعد انفصالها عن زوجها الذي اغتصبها ونقل لها مرضاً جنسيا!

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الجدل من جديد بعد إعلان انفصالها عن الليبي يوسف المقريف وذلك بدعوتها لتدريس ”مادة جنسية“ في المدارس.

وكانت روان كشفت أسباب انفصالها الصادمة عن المقريف بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

وكشفت روان بن حسين أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

وقالت روان بن حسين، في مقطع فيديو نشرته عبر ”سناب شات“:“الكلام الذي قلته على السوشيال ميديا عن مرضي الجنسي كان غرضه أن أوعّي الكثير من البنات.. خاصة أنه توجد الكثيرات ليست لديهن معلومات تخص الأمراض الجنسية“.

وأضافت أنها“ستقود حملة توعية للفتيات بشأن الأمراض الجنسية، بمشاركة استشاري ودكتور نسائية“.

وقالت:“أنا ما أقدر ألوم أنفسنا، المفروض نبدأ من المدارس ويكون لدينا مادة جنسية يتعلمها المراهقون، لأنه في مجتمعنا المحافظ ما راح تقعد معنا أمهاتنا ويكلمننا ويفهمننا لأنهن أصلًا يمكن لسن فاهمات ولا عمرهن سمعن عن الأمراض الجنسية“.

وواصلت حديثها:“يمكن هذا الموضوع حساس وجريء جدًا، لكن بالنسبة لي أشوف أنه عِلم، كلنا لما نيجي نتزوج في الخليج أو الدول العربية يعملون لنا فحوصات للأمراض الوراثية والإيدز فقط عن طريق الدم“.

واختتمت:“لكن توجد أمراض ثانية مثل التي تنتقل جنسيًا لا يعملون لها فحصًا، فيه كمان فحص عنق الرحم عند المرأة في البلاد الأجنبية لازم يعملوه سنويًا بعد بلوغ الفتاة سن الـ 25.. لكن عندنا ما فيه وعي بالموضوعات هذه“.