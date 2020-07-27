جثة
جثة
حياتنا

جريمة مرعبة تهزّ الأردن .. طفل يقتل والدته وهي نائمة بـ30 طعنة سكين في رقبتها وتفاصيل صادمة!

كتب وطن
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شهدت منطقة في العاصمة الأردنية مروعة بعد إقدام طفل (14عاماً) على قتل والدته طعناً وهي نائمة في فراشها .

وفي التفاصيل، فقد أقدم الطفل على طعن والدته البالغة من العمر (40 عاما) 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

وذكر مدير الطب الشرعي د.عدنان عباس ان الطفل قام بقتل والدته وهي نائمة في فراشها، مؤكدا انه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من اي امراض او اعاقات.

وتم القاء القبض على الطفل لإحالته إلى مدعي عام الأحداث المختص بالتحقيق، بينما جرى تسليم الجثة إلى عائلتها تمهيدا لدفنها.

وأكد مصدر مقرب من التحقيق سبب الجريمة غير واضح، إلا أنه يقع ضمن العنف المنزلي غير المبرر.

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