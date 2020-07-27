قرار السعودية في أبوظبي.. ابن سلمان يوبخ هادي ويهينه بعد طلبه لقاء الملك سلمان وهذه التفاصيل كاملة

كشف موقع يمني تفاصيل خطيرة بشأن ما قال إنها رسالة “مهينة” وصلت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ـ الذي يخضع للإقامة الجبرية في الرياض ـ، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب طلب الأول لقاء الملك سلمان لبث شكوى تجاه الإمارات وتحركاتها في اليمن.

موقع “اليمن نت” المحلي، زعم في تقرير له رصدته (وطن) أن ولي العهد السعودي غضب بسبب طلب هادي مقابلة الملك سلمان، لوضع حد للنفوذ الإماراتي في بلاده”.

ونقل الموقع اليمني عن مصادر لم يسمها وصفها بالمطلعة، أن طلب الرئيس اليمني أغضب “ابن سلمان” بشدة ودفعه للرد عليه بشكل ساخط ومهين، بالقول: “لا تتجاوز مكانتك كمقيم”.

وطلب “ابن سلمان” من “هادي” ـ بحسب ذات المصادر ـ في رسالة وجهها إليه مطلع الشهر الجاري، أن لا ينسى الدعم الذي تقدمه السعودية من أجل شرعيته، ونصحه بعدم تجاوزه مرة أخرى، ومررت هذه الرسالة عبر السفير السعودي “محمد آل جابر”.

وجاء في نص الرسالة التي بعثها ولي العهد للرئيس اليمني: “الملك سلمان لديه ما هو أهم من شكاوى هادي. وعلى هادي وحكومته التعاطي مع الإمارات بأنها شريك أساسي في هذه الحرب، وعدم التشهير بتدخلاتها الشرعية في اليمن”.

وأبدت كذلك الرسالة غضبها من قيام مسؤولين يمنيين بانتقاد الدور السعودي، واتهامه بالتواطؤ مع الإمارات في سقطرى، حيث سيطرت أدوات الإمارات في يونيو الماضي عليها.

من جانبه ذكر موقع “اليمن نت”، أن مصدرا في رئاسة الجمهورية أكد بالفعل وجود هذه الرسالة، وأن “بن سلمان” استلمها خلال لقاء غير معلن مع “آل جابر” مطلع يوليو الجاري.

وأضاف المصدر أن “آل جابر طلب من الرئيس اليمني الجلوس مع ولي العهد السعودي، وإبداء مرونة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والتنازل عن حقائب وزارية للمجلس الانتقالي الجنوبي، للحصول على مباركة بن سلمان”.

والشهر الفائت خرجت مظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة تعز، وسط اليمن، تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مما وصفته بـ«الإقامة الجبرية»، وأعضاء حكومته الشرعية الذين يقيمون في السعودية منذ اندلاع الحرب اليمنية مطلع العام 2015، بالإضافة إلى إعلان رفض الاحتلال الإماراتي لبعض المحافظات الجنوبية وجزيرة سقطرى اليمنية.

وهتف المتظاهرون بإخراج التحالف العربي بقيادة السعودية من اليمن ورفعوا لافتات تحمل شعارات تندد بالاحتلال الإماراتي للمحافظات والجزر اليمنية، وتطالب بتحرير ما وصفته بـ«الرئيس المختطف» من قبضة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وتحرير القرار السيادي اليمني.

وكشف المتظاهرون حينها عن جام غضبهم على دول التحالف العربي وفي مقدمتهم الإمارات والسعودية، وأعلنوا رفضهم القاطع للتجاوزات الكبيرة التي تقوم بها الميليشيات التي زرعتها دولة الإمارات في اليمن وبتواطؤ من قبل السعودية، والاستغراق في بث الفتن في اليمن وتفتيت لحمتها السياسية والمجتمعية واحتلال العديد من مناطقها ومدنها.

وحمّل بيان صادر باسم المشاركين في هذه المظاهرة التحالف العربي في اليمن المسؤولية الكاملة عما يحدث في اليمن وفي مقدمة ذلك احتجاز الرئيس وحكومته الشرعية في الرياض والتدخل في شؤونها ومنعها من اتخاذ القرارات الحاسمة لردع الانقلابيين والانفصاليين الجنوبيين، بالإضافة إلى ما سببته الحرب من سقوط الضحايا ودمار وخراب في الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء اليمن.