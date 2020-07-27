“شاهد” أمير المؤمنين يجوب شوارع الرباط دون حراسة ويثير جدلاً واسعاً بسيارته الفارهة!

أثار مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ملك المغرب محمد السادس، الذي يطلق على نفسه لقب “أمير المؤمنين”، وهو يجوب شوارع الرباط بسيارته الفارهة دون حراسة تذكر، جدلاً واسعاً.

ويظهر الملك محمد السادس، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقود سيارة رولز رويس كاشفة من أعلى، وبجانبه رجل، وفي المقعد الخلفي رجل آخر.

وما أن انتبه المارة في الشارع إلى الملك، حتى لاحقوه وألقوا عليه التحية، فقام بالرد عليهم بالتلويح بيده إليهم، ومجرد توقفه لدى إشارة مرور، قاموا بالتقاط الصور له.

وأشاد المغردون بتصرف الملك وتواضعه، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يتجول بها دون حراسة ومواكب بينهم.

دائما و منذ أن إعتلى الحكم وهو يتجول في الشارع مع المغاربة، بل حتى في تونس في عز الثورة سافر إليها و خرج يتجول في أزقتها pic.twitter.com/QFbeBGPtdV — ⵉⵎⴰⵣⵉⴴⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵕⵓⴽ (@TalkArabi) July 27, 2020

ملك وشعب طيب كريم ومتدين وبلد خيالي وراقي، أجمل دولة عربية.👌 — صقر بني تميم. (@Eagel_Driver) July 26, 2020

معروف عن الملك انه يتجول بشكل عادي في شوارع المدن المغربية — عبد الهادي (@abdelhadimrakc) July 26, 2020

ملكنا بك تضرب الأمثال وتعلى الهمم وبك نفخر وبك نتحدى كل الصعاب تحية لاغلى ملك عرفناه — سليماني محمد (@IxNwE9yjc5KznWe) July 26, 2020

بينما أثارت سيارته الفارهة جدلاً بين البعض، خاصة أنها مُلفتة للأنظار بفخامتها ولونها الأحمر، وسعرها الباهظ، حيث يصل ثمنها إلى 390 ألف دولار، وتُعد من أغلى خمس سيارات في العالم.

واضح أنه الملك..

ليس من تواضعه ولكن من ماركة سيارته. — ابراهيم عقيلي (@iageely) July 26, 2020

يتجول بينهم نعم أما كالمواطنين ففي هذه الجملة شك! تثبته الرولز رويس — عبدالعزيز الميزاني (@ENGAbdulaziz434) July 26, 2020

كالمواطنين ؟



شايف الفرق بالسيارات؟ اتوقع تكفي انه فيه فرق بينهم — Bandar the New age (@bandar1983) July 26, 2020

ويهتم الملك محمد السادس كثيراً بسيارات السباق والسيارات الفارهة منذ صغره، بعض منها طرازات كلاسيكية موروثة عن والده وجده، وبعضها اشتراها الملك أيام كان ولياً للعهد، وبعضها أهدي له من طرف أصدقائه وبعض أثرياء المغرب في مناسبات مختلفة خاصة في أعياد ميلاده.

وعُرف عن الملك محمد السادس محاولة التخلص من حراسه عندما يقود سيارته بنفسه سواء بالعاصمة الرباط، أو خارجها.

ويفضل الملك محمد السادس السيارات الرياضية المريحة، لذلك لا يقود سيارات “البورش” أو “فيراري” أو “مازيراتي” إلا نادراً جداً.

ويضم أسطول الملك العديد من السيارات الرسمية، بينما يتراوح عدد سيارات الملك الخاصة بين 450 و600 سيارة من مختلف الأنواع (مرسيدس، فيراري، فولفو).

كما تتضمن مجموعة الملك سلسلة ضخمة من سيارات بي إم دبليو ومرسيدس الحديثة، إضافة لعدد من سيارات بورشه القادمة من ألمانيا.

ولا تخلو مجموعة الملك محمد السادس من سيارات ألفا روميو، جاكوار، رولز رويس، بنتلي، رنج روفر، وبالإضافة إلى عدد من طرازات فورد موستانج وشفروليه كورفيت.

وعلى ما يبدو فإن لسيارات الفيراري الإيطالية، مكانة خاصة في أسطول الملك، حيث سافر عام 2000 إلى إيطاليا خصيصا لتجربة أكثر من 10 طرازات مختلفة خاصة بالشركة، مع توافد مبعوثي الشركة عليه بشكل سنوي لعرض أي طراز جديد تم صنعه.