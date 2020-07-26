هكذا جاء الرد قاسياً على وزير الاعلام اليمني بعد أن حرضه “رعاة الحرب” على مهاجمة قطر

تصدى مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بعد تصريحات اتهم فيها الدوحة بانتهاج سياسات تتماشى مع أجندة جماعة أنصار الله “الحوثيين”، من باب المكايدة وتصفية الحسابات.

وشن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة الماضية، هجوما على قطر، واتهمها بـ”إنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية”.

وسريعاً رد الرميحي في سلسلة تغريدات رداً على الوزير اليمني حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً :” رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم وإيجاد حلول لقضيتهم من داخل اليمن ممكن أن تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم”.

رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر ، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم

1 https://t.co/UrMQFSrMOt — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 25, 2020

وأضاف الرميحي، أن “قطر تدعو الحكومة اليمنية إلى تجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى”.

وايجاد حلول لقضيتهم من *داخل * اليمن ممكن ان تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم، وتجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لاتخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى

2 https://t.co/1ojuEb6ESR — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 25, 2020

واتهم رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، قطر، بدعم الميليشيات والعمل على نشر الفوضى في بلاده، قائلا في تصريحات نقلتها قناة “العربية”: “التدخل القطري في اليمن، بات علنيا منذ المقاطعة الخليجية، وقطر كانت وراء خلق بؤر توتر في بعض المحافظات اليمنية”.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استغرابها الشديد من الزج باسم دولة قطر في الحرب في اليمن، معربة عن غضبها القاطع وشجبها لما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني، من اتهامات باطلة حول الدعم المزعوم لجماعة “الحوثي”.