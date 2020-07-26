مرزوق الغانم يزف بشرى سارة للكويتيين ويكشف الحالة الصحية لأمير الكويت

أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن الأخبار الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مطمئنة، معرباً عن أمله في أن يعود الأمير إلى بلاده سريعاً.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين إنه استقبل السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي في البرلمان في وقت سابق الأحد، ونقل لها تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل الأمير، مضيفاً أنه سلّمها رسالة من مجلس الأمة.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أنه التقى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يقوم ببعض المهام الدستورية للأمير في الوقت الراهن، قائلاً إنه استمع إلى توجيهاته ودعمه وتأكيده على تعزيز دولة المؤسسات وأهمية البرلمان.

ولفت إلى أن ولي العهد سيلتقي بمكتب مجلس الأمة، الأربعاء المقبل، لعرض بعض نصائحه وتوجيهاته.

وسافر الشيخ صباح إلى الولايات المتحدة، الخميس، لاستكمال علاجه بعد جراحة ناجحة أجراها في الكويت الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، نفى وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، علي جراح الصباح، صحة الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد الوزير “ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية”، مشدداً على أن هذه المخالفات “قد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية”.

جاء ذلك رداً على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها لأمير الكويت من داخل غرفة العمليات.

وأمس الخميس، أفاد الديوان الأميري الكويتي بأن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال علاجه، “وهو بحالة صحية مستقرة، وذلك لاستكمال العلاج”، مشيراً إلى أنه كان في معيته نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد.

في سياق ذي صلة أمر وزير الداخلية، أنس الصالح، بإعادة رجل أمن من ضمن الوفد الأمني المرافق للشيخ صباح في أمريكا، وفق ما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

وأشارت إلى أن الوزير الصالح أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية؛ بعد تصويره موكب الأمير ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير الكويت قد كلف، السبت الماضي، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح ببعض مهام الأمير الدستورية بصورة مؤقتة، قبل أن يُعلن الديوان الأميري في اليوم التالي إجراء الشيخ صباح “عملية جراحية تكللت بالنجاح”.