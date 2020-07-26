رغم إصابته بكورونا.. “لم يتمالك شهوته” واغتصب فتاة 14 عاما كانت تعالج بجانبه في المستشفى وصور جريمته

لم تمنع الإصابة بكورونا شخص في الـ19 من عمره من اغتصاب فتاة 14 عاما كانت تعالج بجانبه بمركز للعزل، في جريمة أثارت غضبا واسعا في الهند.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام هندية فقد أعلنت الشرطة الهندية بنيودلهي عن تعرض فتاة تبلغ من العمر 14 عاما للاغتصاب في مركز لعلاج فيروس كورونا.

“بارفيندر سينغ” نائب مفوض شرطة دلهي الإضافي، قال إن المغتصب عمره 19 سنة، وكان هو والفتاة المغتصبة يعالجان في مركز العلاج من الوباء بالعاصمة الهندية.

وبحسب مفوض الشرطة “فلم يكن الاثنان يعرفان بعضهما البعض من قبل، وحدث الاغتصاب في منطقة منعزلة بالمركز، وقد ساعد الشاب في جريمته شاب آخر يبلغ من العمر 20 عاما”.

ومن التحقيقات ثبت أن المشتبه به والضحية كانا مصابين بفيروس كورونا، وكانا مرضى في مركز رعاية سردار باتل كوفيد، الذي يضم 10000 سرير في تشاتاربور بجنوب المدينة.

وتم تسجيل الحادثة لأول مرة من قبل الشرطة في 16 يوليو، عندما أبلغت عائلة الفتاة عن الاغتصاب، واضاف بارفيندر سينغ أن “الفتاة قالت إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما وثق عملية الاغتصاب على هاتفه. ونحن نحقق في ذلك، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب”.