“استودعك الله يا حبيبي”.. “شاهد” لحظة سقوط الطفل علي الدراس ووفاته في مدينة ملاهي

أعلن في العاصمة الأردنية، عمان وفاة الطفل الأردني علي مجدي الدراس(13 عاما)، إثر سقوطه في مدينة ألعاب بالعاصمة.

وأسعف الطفل إلى إحدى المستشفيات في حالة حرجة، وما لبث قليلاً حتى توفاه الله.

وتداول ناشطون مقطع فيديو رصدته “وطن” وثّق لحظة سقوط الطفل الدراس من أحد الألعاب بطريقة مُروعة، وسط إهمال الإدارة التي لم تُوقف اللعبة حتى بعد سقوطه.

لحظة سقوط الطفل مجدي الدراس في مدينة ملاهي في منطقة المقابلين!

الطفل توفي على الفور رحمه الله!#الأردن pic.twitter.com/h7uG8BOnjd — General Inspector (@GeneralInspect2) July 26, 2020

ونشر أحد الحسابات عبر تويتر، مقطع الفيديو ذلك وعلق عليه بالقول: “لحظة سقوط الطفل مجدي الدارس في مدينة ملاهي في منطقة المقابلين، الطفل توفى على الفور رحمه الله”.

الله يرحمك ويصبر اهلك pic.twitter.com/sDsEVZwCGe — General Inspector (@GeneralInspect2) July 26, 2020

وتسببت الحادثة بردود أفعال عديدة لدى الناشطين والمغردين عبر موقع تويتر، والذين ساءهم جداً الحادثة التي حصلت وأدت لوفاة الطفل، فيما انتقد منهم قيام مدينة الملاهي بجعل أطفال صغار يركبون مثل هذه الألعاب.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الله يرحمه الألعاب هذه المفروض على الطول والحجم، في دول بتقيس الطول قبل ما تسمح بلعبها”.

الله يرحمه ،الالعاب هاي المفروض عالطول والحجم غي دول بتقيس الطول قبل لا تسمح بلعبها — Sumaia Majali (@Sumaia_Majali) July 26, 2020

فيما قال آخر: “الله يرحمه وصبر أهله وعوضهم خيراً، والأهل عليهم حق إرسال أبنائهم لمثل هذه الألعاب الخطرة، والتي قد تتسبب بتوقف القلب فضلاً عن خطر السقوط كما حدث مع الطفل، وكذلك مسئول اللعبة من ناحية أخذ الاحتياطات الآمنة والتأكد من كافة التفاصيل”.

رحمه الله وصبر اهله وعوضهم خيرا ..والاهل عيهم حق بارسال ابنائهم لمثل هذه الالعاب الخطرة والتي قد تسبب توقف القلب فضلا عن خطر السقوط كما حدث مع الطفل.. وكذلك مسؤول اللعبة من ناحية اخذ احتياطات الامان والتاكد من كل التفاصيل.. — Mahmood S Nasser (@Mahmoudkhasawnh) July 26, 2020

فيما نشر حساب “عدنان حميدان” عبر تويتر، تغريدة أكد فيها وفاة الطفل علي دارس، إثر سقوطه الذي وثقه المقطع.

وقال الحساب معقباً على الحادثة: “توفي الطفل علي مجدي دارس إثر سقوطه عن لعبة في مدينة ترفيهية، رحمه الله وألهم ذويه الصبر وحسن العزاء”.

توفي الطفل علي مجدي دراس إثر سقوطه عن لعبة في مدينة ترفيهية #المقابلين #الأردن؛ رحمه الله وألهم ذويه الصبر وحسن العزاء. أنا شخصيا لا أثق بمراعاة القائمين على تلك الألعاب لعوامل السلامة ولا أثق بتدقيق السلطات عليهم،ولا أنفي فرضية حدوث خطأ غير مقصود، ننتظر التحقيقات وسنرى. pic.twitter.com/BG4RCOmv23 — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) July 26, 2020

وتابع: “أنا شخصياً لا أثق بمراعاة القائمين على تلك الألعاب لعوامل السلامة، ولا أثق بتدقيق السلطات عليهم، ولا أنفي فرضية حدوث خطأ غير مقصود، ننتظر التحقيقات وسنرى”.

ونعى والد الطفل فقيده قائلاً: “احتسب عند الله قطعة من روحي والكثير من نفسي وكبدي ولدي علي ( ابو الحسن ) ابني الاديب الخلوق المطيع فاكهة حياتي وأنيسي في مجالسي”.

وتابع: “استودعك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه، رحم الله روحك وجعلك في جواره وفي ظلال عطفه، والى لقاء قريب في كنف الرحمن يا صديقي، والى ذاك الوقت سابقى لك في اشتياق”.

( الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون )احتسب عند الله قطعة من روحيوالكثير من نفسي وكبديولدي علي… Gepostet von ‎د.مجدي الدراس‎ am Samstag, 25. Juli 2020

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام بالأردن اليوم الأحد، أنه تقرر إغلاق مدينة ملاهي في عمان بعد سقوط الطفل ووفاته من إحدى الألعاب.

وأضاف إن المدعي العام والحاكم الاداري أمرا بإغلاق مدينة الملاهي .