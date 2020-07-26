“لا رجل أعمال ولا بطيخ” .. فضيحة لخطيب الأردنية زين كرزون تدفعها لفسخ خطوبتها عنه بعد ضبطه متلبساً!

بعد شهر بالضبط من خطوبتها، فاجأت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون متابعيها بإعلان انفصالها عن خطيبها عبدالله كنعان .

ونشرت زين كرزون عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص بإنستغرام إعلان فسخ خطوبتها رسمياً.

وجاء في إعلان زين كرزون: “الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان.. وقدر الله وما شاء فعل”.

والمفاجأة أن إعلان زين كرزون عن فسخ خطوبتها عن عبدالله كنعان جاء تزامناً مع خبر اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات.

وذكرت مصادر محلية أنه تمت عملية ضبط عبدالله كنعان وكان بحوزته مواد مخدرة وبرفقته شخص آخر متهم أيضًا بتجارة المخدرات.

ويوم خطوبتها، انتشرت صور وفيديوهات لزين التي ادعت أنها جاءت فجأة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت بالفيديو الذي رصدته “وطن” تبكي وكأنها مُتفاجئة، بينما أكد المغردون أنها تُمثل، وأنها تعلم تماماً ما سيحدث، خاصة أنها ارتدت فستان خطوبة أخضر، وتسريحة شعر مُناسبة فقط لحفلات خطوبة.

زين كرزون خطبت 🙂

وفي حفلة وناس وعجقة

طب ما تفتحو صالات بما إنه في تجمع pic.twitter.com/44D6ls66kK — Eman Khaled 🇯🇴⚖️(Lawyer) (@Emankhal1999) June 24, 2020

خلال حفل عيد ميلاد زين و هيا كرزون

قام المدعو عبدالله كنعان

ب طلب يد زين للخطبة

و هي عملت نفسها متفاجئة

و صارت تبكي و خواتها بكو

و أمها بكت و ديانا بكت

و قلبت معيطه

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/CSJjlXsbG8 — 𝕸𝕬𝕾𝕶 (@alooooo2a1) June 25, 2020

وتناقل البعض أن خطيب زين كرزون رجل أعمال يمتلك نوادي رياضية في العاصمة عمّان.

لكنّ مصادر مقربة من عبدالله كنعان، قالت إنّه ليس رجل أعمال، ولا يمتلك أي ناد رياضي، ولم يكمل دراسته الجامعية تخصص “إدارة أعمال” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وبمجرد نشر “زين” إعلان انفصالها عن عبدالله كنعان، تصدر اسمها الحديث بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت إحدى المغردات إنها تتوقع أنّ زين هي من فضحت خطيبها، مضيفة أنّ “زين” منذ اسبوع وهي لا ترتدي ذبلة الخطوبة، ما يدلل على وجود مشكلة بينها و بين خطيبها.

وقالت: : ١٠٠٪ كانت (زين) تعرف انه له علاقة بالمخدرات، لانه كما وصلتني الاخبار الشب كان معروف بهاي القصة من ايام الجامعة ! لسبب او خلاف ما زين قررت تبلغ عنه، و فعلاً صار يلي بدها اياه “.