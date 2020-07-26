“شاهد” كويتية انشغلت بالهاتف على الخط الدائري الخامس فحدثت الكارثة!

وثق شاب كويتي ما تسببت به فتاة بسبب انشغالها بالهاتف على طريق الدائري الخامس، بالكويت، أثناء قيادتها للسيارة.

وبالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يُظهر لحظة انحراف الفتاة بسيارتها ما تسبب بتصادم سيارتين خلفها وإعاقة حركة المرور.

فيديو / شاب يوثق لحظة اصطدام فتاة بسبب انشغالها بالهاتف على طريق الدائري الخامس. pic.twitter.com/iqSMZft7Kn — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2020

وسخر المغردون من قيادة الفتيات التي تتسبب بهذه الحوادث من وجهة نظرهم، بينما ألقى آخرون باللوم على الشاب الذي كان أيضاً يقوم بالتصوير، مُطالبين وزارة الداخلية بالتشديد ورصد المخالف وتطبيق القانون.

الغلط منه هو لانه بعد ماسك الجوال ويصور ويالله يمشي 😕 — ﮼نجلاء 🎻 (@vip_ns1) July 26, 2020

ينتقد البنت ليش مشغولة بالتلفون وبيده التلفون يصور ، عني حتي هو مشغول بالتلفون وممكن يسبب حادث . — مُحَمَّدْٰ شِـ🇰🇼 (@Mohamad_H_SH) July 26, 2020

الكل مع الاسف الشديد لاهي بتليفونه وغير منتبه للطريق

وهذا بفضل غياب وزارة الداخليه ورصد المخالف وتطبيق القانون — الوسمي (@fndsal) July 26, 2020

على اساس اللي مصور الفيديو مصوره بالدركسون حتى هو منشغل بجواله — MOHAMMED (@I_MOH55) July 26, 2020

بينما أشاد مُغردون ببرود أعصاب صاحب السيارة التي اصطدمت بها الفتاة، والذي اكتفى بقول: “يلا بسيطة الحمدلله عالسلامة”.

اهنيه على ردة الفعل 💐 — GLAAAD (@Meagainq8) July 26, 2020

الله يرزقني برود اعصابه — فهد ال رشيد (@bn_5shnan) July 26, 2020

الله يعطيني برود اعصابه — crescent (@crescent_59) July 26, 2020

يابروووووود اعصابه 🤣🤣👍🏻 — hussain Ismael Хюсса (@hussainismaell) July 26, 2020

الجدير بالذكر أن إحصائية قسم المعلومات في الإدارة العامة للمرور بالكويت، كشفت عن مقتل401 مواطن ومقيم بسبب الحوادث المرورية خلال 2018.