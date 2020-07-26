“شاهد” كويتية انشغلت بالهاتف على الخط الدائري الخامس فحدثت الكارثة!

وثق شاب كويتي ما تسببت به فتاة بسبب انشغالها بالهاتف على طريق الدائري الخامس، بالكويت، أثناء قيادتها للسيارة.
وبالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يُظهر لحظة انحراف الفتاة بسيارتها ما تسبب بتصادم سيارتين خلفها وإعاقة حركة المرور.
وسخر المغردون من قيادة الفتيات التي تتسبب بهذه الحوادث من وجهة نظرهم، بينما ألقى آخرون باللوم على الشاب الذي كان أيضاً يقوم بالتصوير، مُطالبين وزارة الداخلية بالتشديد ورصد المخالف وتطبيق القانون.
بينما أشاد مُغردون ببرود أعصاب صاحب السيارة التي اصطدمت بها الفتاة، والذي اكتفى بقول: “يلا بسيطة الحمدلله عالسلامة”.
الجدير بالذكر أن إحصائية قسم المعلومات في الإدارة العامة للمرور بالكويت، كشفت عن مقتل401 مواطن ومقيم بسبب الحوادث المرورية خلال 2018.