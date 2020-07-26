“شاهد” الناشطة الكويتية ريم الشمري تقلب الطاولة وتهاجم نواب مجلس الأمة وهذا ما قالته عن مسرحيات الاستجواب

هاجمت الناشطة الكويتية، ريم الشمري، نواب مجلس الأمة الكويتي الذين جرى انتخابهم عام 2016، معتبرة أن إنجازات المجلس صفر ولم يقدموا أي شيء من الوعود التي قطعوها على أنفسهم.

ووجهت ريم الشمري رسالة قاسية إلى نواب مجلس الأمة حسب ما رصدت “وطن” في فيديو نشرته الناشطة الكويتية، قائلة :” رسالة إلى مجلس الأمة 2016، شلونكم شو أخباركم نراجع معاكم الوعود للي وعدتوها للمواطنين لما دخلتم المجلس وبدنا نشوف سويتوها ولا لا، ومنها إلغاء القوانين المقيدة للحريات عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي تعديل النظام الانتخابي وعدت بمنح المواطنين كوبونات بنزين إلغاء الزيادات على المحروقات ووعدكم للمتقاعدين وملف التقاعد المبارك”.

وأضافت ريم الشمري :” شو سويتم زيرو، إنجازات زيرو، مجرد مسرحيات استجواب وسفرات تسافرون 24 رايحين سياحة، فقط وعود كذابة عشان الوصول للمجد”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معتبرين أن المجلس لم يقدم شيئاً للكويتيين، مطالبين بضرورة محاسبة النواب على الوعود التي قطعوها للمواطنين.

الي سووه حلبوا المجلس وضمنوا انفسهم بالخارج…حتي حريمهم من عقب الاسواق الشعبيه يشربون قهوتهم بباريس!…تظنون قطعوا عقلهم بندواتهم عشان سواد عيونكم؟..وانصح الشعب من عقب مسلم البراك بكل أمانه مافي مجلس أمه…..وانتهي🤚 — ⚜مرتهشه..أرهش الفساد⚜ (@MRTAHSH) July 26, 2020

https://twitter.com/Sasa_alb/status/1287350019960573953

لاشي كلهم قابضين همهم نفسهم عارفين الوضع كلهم مع الامر الناهي حطوا الفلل والشاليهات ومشاريعهم الخاصه كل هذا من التصويت ضد الشعب رواتب المواطنين ضعيفه ولم تتغير زاد الغلاء الوافد فقد تصدر اعلى رواتب ياخذه في الكويت المجلس لايمثل الشعب بل يمثل التاجر والوافد والباجي دمى — nadia (@omahmed_61) July 26, 2020

صدقيني راح تشوفينهم في المجلس القادم



الخلل فينا — بدر المطيري (@bader_almuteri_) July 26, 2020

حذاري يلهوكم عن ملفات الفساد ونهب المال العام ومطالباتكم بقصص فضح المشاهير .. غسيل اموال افهمنا لكن كل شوي قصص تخصهم.. يتحاسبوا على الغسيل الامور الشخصية نعرف ما حدن فيهم على وضوء .. — غزال 🤎 (@3asola82) July 26, 2020

والله انك صادق

يذكروني بمسرحية حامي الديار 😂😂😂😂 — Dr.AnGeL (@sassertube) July 26, 2020

وعودهم كانت سرااب..إختارهم الشعب لتعديل وإصلاح أوضاع البلد..لكنهم إنقلبوا عليه.😒..وصارت كل تشريعاتهم ضد المواطن.🤨 — مشمش (@MshMsh_73_) July 26, 2020

وفي وقت سابق، شن نجل أمير الكويت ناصر صباح الأحمد الصباح هجوماً قوياً على فساد المسؤولين في بلاده، مشدداً على ضرورة البدء بمحاربة الفساد في الدولة وتطهير مؤسساتها من الفاسدين.

وقال الصباح: “محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها”.

وأضاف الصباح: “غير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه”.

وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات مع المتهمين بقضية غسيل الأموال في الكويت عن مفاجأة بشأن مصدر هذه الأموال وقيمتها، حيث اعترف المتهمون أن جزءاً كبيراً منها يعود للتجارة بالخمور وتهريبها إلى داخل الدولة.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن التحقيقات أكدت أن تجارة الخمور في البلاد، رغم تجريمها والجهود المكثفة لمحاصرتها، لا تزال رائجة، مشيرة إلى أن ضبطيات الأجهزة الأمنية للخمور المستوردة في المنافذ وداخل البلاد قُدرت قيمتها بنحو 150 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مطلعة أن التجار والمهربين محترفون في تسييل حصيلة الخمور عبر ترويجها بواسطة وسطاء لهم في السوق المحلي، ثم يعملون على غسل الأموال الطائلة التي يتحصلون عليها عبر المشاهير بفواتير إعلانية وهمية.

المصادر كشفت أيضا أن المضبوطات التي يُعلن عنها تقدر بنحو 50 في المئة فقط من الكميات التي يتمكن المهربون من إدخالها البلاد.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار الخمور داخل الكويت بشكل خيالي مقارنة بالدول المجاورة، حيث تباع نقدا بأسعار تتراوح ما بين الـ ٧٠ والـ ١٢٠ ديناراً، ما جعل البلاد مطمعاً وهدفاً للتجار والمهربين، والناشطين في عمليات غسل الأموال.